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"Сносят здание верненской постройки": в акимате Алматы сделали заявление (видео)

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Дом купца Габдулвалиева
Дом купца Габдулвалиева. Кадр из видео: instagram.com/mityabainazarov

В акимате Алматы прокомментировал информацию о сносе дома купца Габдулвалиева, расположенного во дворе магазина "Кызыл Тан", передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о сносе здания ранее появлялась в Сети. Сообщалось, что дом, расположенный на пересечении улиц Алимжанова и Жибек Жолы, находится по соседству со знаменитым "Кызыл Тан".

"В Алматы сносят здание верненской постройки. Его сначала изуродовали сайдингом, и оно утратило исторический вид. Теперь сносят. Здание связано с татарским купцом Габдулвалиевым. Тем самым, который построил легендарный "Кызыл Тан", - сообщает блогер Митя Байназаров.

В акимате Алматы сообщили, что здание, находящееся по адресу Алимжанова, 54, не является памятником архитектуры.

"Земельный участок строительного объекта с южной стороны граничит с памятником культуры республиканского значения "Кызыл Тан".

Данный объект ранее не являлся памятником истории и культуры ни местного, ни республиканского значения", - говорят в акимате.

Между тем, земельный участок, где находится здание, расположен в зоне систем общегородских и местных центров согласно проектам детальной планировки.

"Целевое назначение участка: для эксплуатации и обслуживания производственного здания и сооружения (магазины, склады, типография, мойка, офисы, внутренняя автостоянка).

В рамках оказания государственных услуг собственнику выдано архитектурно-планировочное задание и согласован эскизный проект на строительство административного здания в 12 этажей", - сообщили в акимате города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227311-snosyat-zdanie-vernenskoy-postroyki-v-akimate-almaty-sdelali-zayavlenie/