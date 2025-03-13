"Сносят здание верненской постройки": в акимате Алматы сделали заявление (видео)
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В акимате Алматы прокомментировал информацию о сносе дома купца Габдулвалиева, расположенного во дворе магазина "Кызыл Тан", передает корреспондент NUR.KZ.
Информация о сносе здания ранее появлялась в Сети. Сообщалось, что дом, расположенный на пересечении улиц Алимжанова и Жибек Жолы, находится по соседству со знаменитым "Кызыл Тан".
"В Алматы сносят здание верненской постройки. Его сначала изуродовали сайдингом, и оно утратило исторический вид. Теперь сносят. Здание связано с татарским купцом Габдулвалиевым. Тем самым, который построил легендарный "Кызыл Тан", - сообщает блогер Митя Байназаров.
В акимате Алматы сообщили, что здание, находящееся по адресу Алимжанова, 54, не является памятником архитектуры.
"Земельный участок строительного объекта с южной стороны граничит с памятником культуры республиканского значения "Кызыл Тан".
Данный объект ранее не являлся памятником истории и культуры ни местного, ни республиканского значения", - говорят в акимате.
Между тем, земельный участок, где находится здание, расположен в зоне систем общегородских и местных центров согласно проектам детальной планировки.
"Целевое назначение участка: для эксплуатации и обслуживания производственного здания и сооружения (магазины, склады, типография, мойка, офисы, внутренняя автостоянка).
В рамках оказания государственных услуг собственнику выдано архитектурно-планировочное задание и согласован эскизный проект на строительство административного здания в 12 этажей", - сообщили в акимате города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227311-snosyat-zdanie-vernenskoy-postroyki-v-akimate-almaty-sdelali-zayavlenie/