Более 17 млрд тенге потратят на строительство нового стадиона в Астане

Более 17 млрд тенге выделено на строительство нового стадиона в Астане - проект реализуют за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Сообщается, что было принято решение о выделении из Специального государственного фонда 17,3 млрд тенге на строительство нового стадиона им. К. Мунайтпасова взамен старого в Астане.

Подчеркивается, что старое здание было построено в 1936 году. В настоящее время оно полностью демонтировано по причине аварийности.

Строительство нового планируется завершить до конца текущего года.

"Спортивное сооружение рассчитано на 3 598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Стадион будет построен в соответствии с международными стандартами UEFA. После завершения объект планируется передать на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 акимата города Астаны", - говорится в сообщении.

Как пообещали в правительстве, новый стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий.

Также добавили, что на сегодня из Специального государственного фонда выделено более 82 млрд тенге на строительство 16 социально значимых объектов в различных регионах. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада.

Кроме того, средства направлены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что проект прошел госэкспертизу, а в Минпромстрое показывали фото проекта стадиона.

О том, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане снесут и построят заново, стало известно в 2021 году. Тогда в акимате объяснили, что столичный стадион был признан аварийным.

После этого в акимате показали, чем заменят старейший стадион в Астане.

В январе этого года сообщалось, что в Астане завершили демонтаж старейшего в городе стадиона.