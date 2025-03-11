Аэропорт Павлодара закроют для полетов на 7 месяцев
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Аэропорт в Павлодаре закроют с 1 апреля из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Полеты приостановят до 1 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября в аэропорте Павлодара будет выполняться реконструкция взлетно-посадочной полосы с ее расширением.
"В связи с этим приостановлены авиамаршруты по всем направлениям", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, весной 2024 года чиновники отказались от авиасообщения между Павлодаром и Астаной. Причиной тогда стал предстоящий ремонт аэропорта Павлодара. Однако позже стало ясно, что решение было поспешным, поскольку конкурсные процедуры затянулись и приступать к замене взлетно-посадочной полосы в 2024 году не будут.
Лишь в конце октября прошлого года авиасообщение со столицей возобновили. Сообщалось, что рейсы будут совершаться три раза в неделю.
В конце 2024 года аэропорт Павлодара выставили на торги. Как оказалось, речь идет о 49% акций предприятия. Сумма предполагаемой сделки составила чуть больше 1 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227037-aeroport-pavlodara-zakroyut-dlya-poletov-na-7-mesyacev/