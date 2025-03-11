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"Шанс на здоровое будущее": мальчику с ДЦП из Экибастуза требуется реабилитация за 1,2 млн тенге

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Кирилл
Кирилл. Фото: из личного архива

Кирилл Харченко из Экибастуза родился недоношенным на 24 неделе беременности, весом всего 720 грамм. С самого рождения Кирилл борется за свое здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.

На втором месяце жизни малышу поставили  диагноз: поликистоз головного мозга, гипертензионно-гидроцефальный синдром, ДЦП спастический тетрапарез. За неполных три года жизни мальчику провели семь операций на головной мозг, одну - из-за непроходимости кишечника и одну - на глаза.

"Для того, чтобы мой сын рос и развивался как все здоровые детки, необходимо на постоянной основе проходить комплексную реабилитацию. Кирилл делает успехи, и реабилитологи дают все шансы на здоровое будущее.

В нашей семье работает только супруг. Я занимаюсь детьми. Помимо Кирилла, в нашей семье растет доченька. Все это время мы своими силами оплачивали реабилитации и лечение сына, но сейчас наше финансовое положение вынуждает нас просить помощи. Своими силами нам в этот раз, к сожалению, не справиться", - говорит мама мальчика, Анна Харченко.

Сейчас Кириллу предстоит очередной курс реабилитации в Томске, его стоимость составляет 1,2 млн тенге, не считая расходов на дорогу и проживание. Семья будет рада любой помощи.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4624 7651

KZ15722C000025817116

Halyk: 4405 6397 7649 7123

KZ696010012005593054

Харченко Анна Александровна

Тел.: +7 747 670 07 08

Instagram @kirill.pavlovich12

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226909-shans-na-zdorovoe-budushchee-malchiku-s-dcp-iz-ekibastuza-trebuetsya-reabilitaciya-za-1-2-mln-tenge/