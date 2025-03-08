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Участок трассы "Алматы – граница России" перекрыли для грузовиков и автобусов в Жетicу

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Грузовик на замерзшей трассе
Фура. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Десятки километров трассы "Алматы – граница России" перекрыли для грузовиков и автобусов в Жетicу из-за плохой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

8 марта 2025 года в 09:30 в связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 124-204 ( гр.Алматинской обл.-п.Кызылтоган).

Ориентировочное время открытия: неизвестно.

Ранее синоптики отмечали, несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду на всей территории Казахстана, принося с собой снег, метели на севере и осадки в виде дождя и снега – на юге страны.

Кроме того, по всей республике в эти выходные, с 8 по 10 марта, ожидается усиление ветра.

Также стоит отметить, что в ряде регионов страны на 8 марта было объявлено штормовое предупреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226545-uchastok-trassy-almaty-granica-rossii-perekryli-dlya-gruzovikov-i-avtobusov-v-zheticu/