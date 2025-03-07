Запретили пользоваться канализацией в новом ЖК: в Уральске разгорелся коммунальный скандал

В Уральске застройщик построил многоэтажку, туда переехали жильцы, но канализацией людям пользоваться пока нельзя - нужно специальное оборудование, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в Уральске случился настоящий казус со строительством жилья: застройщик построил новую многоэтажку, заселил туда жильцов, но канализацией людям в скором будущем могут запретить пользоваться.

Выяснилось, что местный водоканал потребовал приобрести специальное оборудование. Теперь владельцам квартир, как отмечается в сюжете, придется сливать отходы в выгребной септик.

Причиной запрета стала не принятая в эксплуатацию канализационная система ЖК.

"На воду разрешение есть, даже водоканал говорит, что на воду претензий не имеет, у нас нет разрешения на техусловия. Но как может одна организация воду давать, а канализацию не давать? Как они думают, где логика здесь? Они репрессируют нашего застройщика и этим делают назло нам, это мы в конечном счете здесь страдаем!", - делится жительница дома Саным Агайбаева.

В итоге дело дошло до суда, где было признано, что застройщик использует инженерные сети незаконно, наложив на него штраф.

Теперь строители, как отмечается в сюжете, должны демонтировать канализацию и установить выгребной септик. Владелец стройкомпании попытался обжаловать это решение.

"В "Батыс су арнасы" включают в законные требования технических условий приобретение оборудования. Они навязывают и обязывают застройщика, даже физических лиц и коммерческие объекты - всех заставляют покупать какие-либо оборудования. Меня попросили, чтобы я купил им насос, который обслуживает условно весь микрорайон", - отмечает застройщик Нуржан Боранкулов.

Однако такое требование в коммунальном предприятии считают законным. Как уверяет директор водоканала, мера, прописанная в документе, необходима из-за увеличения нагрузки на сети - воды не хватает, канализация переполняется.

Отмечается, что 10 компаний- застройщиков уже приобрели оборудование для развития водопроводной системы города и есть результаты- аварийность снизилась на 20%, на 2 с половиной млн кубических метров увеличился объем реализации воды.

"Если он строится, почему он тогда не принимает участие в развитии городской системы водоснабжения и водоотведения. Тем более мы же не заставляем его многомиллионные затраты нести. То, что он там говорит 30-40 млн... Не знаю, откуда эта сумма взята была. Где он такое оборудование нашел? Конкретно оборудование, которое там прописано, цена вопроса - 300-400 тысяч тенге. Я считаю, что человек, который на полмиллиарда продал квартиры - не обеднеет", - считает директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.

Теперь исход вопроса - в решении суда. Ближайшее заседание, как сообщает телеканал, состоится в середине марта.

Ранее в Уральске жители микрорайона и дачники заявили, что оказались в зоне экологического бедствия - зловонный запах отравляет воздух, отчего гибнут даже растения.

А жители элитного микрорайона Алматы опасались схода оползня из-за новой канализации - здесь раскопали горный склон.

Мы писали также, что жители Астаны требуют остановить стройку канализационной насосной станции возле их домов. Они считают, что компания ведет работы незаконно.

Другие жители одного из столичных ЖК пожаловались на то, что задыхаются от канализационных испарений.