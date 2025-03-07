Женщина из Актобе стала невестой в 55 лет

Через 40 лет после знакомства в Актобе Андрей и Лейла стали мужем и женой. Мужчина уехал из Казахстана в Германию, а его невеста работала в Ираке, а потом жила в России, передает "Диапазон".

Впервые Лейла и Андрей познакомились в Актобе в 1983 году. Ребята вместе тренировались в секции легкой атлетики в детско-юношеской спортивной школе №3.

"Он был очень скромным, практически незаметным молодым человеком, который серьезно занимался фотографией. До сих пор в моем альбоме хранятся юношеские фото, сделанные Андреем на спортивных соревнованиях, тренировках и в летнем спортивном лагере "Олимп". Жизнь подростков в 14 лет была насыщена событиями, и мы думали, что это никогда не закончится! Но все хорошее заканчивается...", - вспоминает Лейла Ратиашвили.

Отец Лейлы был военнослужащим-строителем, и в связи с его переводом семья покинула Актюбинск и уехала в Байконур (ранее - город Ленинск).

Шло время, и Лейла Ратиашвили окончила школу, поступила в институт в Пензе. И волею судьбы в 1989 году вновь оказалась в Актюбинске. Она вышла замуж и родила дочь.

Ребята из ее спортивной секции к тому времени разъехались кто куда, а семья Андрея уехала на ПМЖ в Германию, поскольку они были этническими немцами.

"1997 год, страшная трагедия постигла нашу семью: я потеряла мужа, а моя дочь - папу... Я была уверена, что моя жизнь потеряла смысл... Почему? За что? Нужно было жить дальше, растить и ставить дочку на ноги", - поделилась Лейла Ратиашвили.

В 2001 году женщину пригласили на работу в нефтяную компанию на должность заведующей лабораторией по анализу нефти. 13 лет она проработала на месторождении Алибекмола, из которых 7 лет была еще и председателем профсоюзного комитета.

А в 2013 году Лейла перевелась на работу в Ирак на позицию заведующей лабораторией по анализу нефти.

"В 2013 году Андрей находит меня через "Одноклассники", и я узнаю, что он живет и работает в Германии, женат, воспитывает сына своей жены. Я искренне радовалась за Андрея и его семью. Мы крайне редко обменивались сообщениями: на дни рождения и Новый год", - рассказала женщина.

Шли годы. В 2018 году Лейла Ратиашвили переехала на ПМЖ в Санкт-Петербург. И спустя пять лет получила от Андрея письмо.

"И вот в августе 2023 года Андрей написал мне сообщение о том, что в его жизни произошли серьезные изменения: он развелся, и, если я не против, то хотел бы переписываться со мной. Мы обменялись номерами телефонов и начали общаться в WhatsApp. После нескольких дней общения мы с Андреем поняли, что мы с ним очень похожи: у нас один и тот же менталитет - мы из Казахстана, одни и те же принципы и взгляды на жизнь. Проведенные в Германии годы нисколько не изменили Андрея. Он по-прежнему был скромен, вежлив и немногословен", - отметила Лейла.

Они решили встретиться в Калининграде и провести новогодние праздники в Питере - городе, где сразу же после школы Андрей жил и учился несколько лет.

"Настал день долгожданной встречи - 22 декабря 2023 года. Мы оба очень волновались, ведь мы не виделись 40 лет. Это не шутка! Общение по WhatsApp - это одно, а личная встреча через 40 лет - это совсем другое дело! Андрей очень долго простоял в пробке на границе с Польшей, а я его уже ждала в гостинице. Хоть я и ждала Андрея, но очень сильно разволновалась. Потом взяла себя в руки, успокоилась и вспомнила одну очень хорошую пословицу: "Твое счастье тебя и за печкой найдет!" - вспоминает Лейла Ратиашвили.

Из Калининграда пара прилетела в Санкт-Петербург и встретила Новый 2024 год вместе. Андрей уже успел сделать Лейле предложение руки и сердца, а она ни минуты не раздумывая ответила ему: "Да".

"Потому что поняла, что наконец-то встретила своего человека! Потом мы каждые 2-3 месяца встречались с Андреем в Стамбуле, Анталье, Дубае. Занимались подготовкой документов для подачи заявления о регистрации брака в ЗАГС", - рассказала невеста.

И в сентябре прошлого года пара подала заявление о регистрации брака в ЗАГС в Санкт-Петербурге, назначив дату церемонии на 25 декабря 2024 года.

"25 декабря был волнительным и очень долгожданным днем. Мы наконец-то расписались и стали с Андреем мужем и женой! И это в 55 лет! Наверное, вы хотите спросить меня: для чего я хотела поведать нашу с Андреем историю любви? Ответ очень прост: никогда не нужно терять надежду стать счастливыми! Наш с Андреем случай очень многим людям подарил надежду и веру в любовь! В наше, такое динамичное, сверхскоростное время, когда многие не верят, что с ними может произойти чудо, и судьба может круто измениться, нужно верить, что всегда есть место любви", - поделилась Лейла.

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