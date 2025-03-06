"Перевыполнили свои планы": казахстанка родила 11-го ребенка

Необычная выписка прошла сегодня в областном перинатальном центре Актобе, где местная жительница родила 11-го ребенка, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, мальчик появился на свет 3 марта, его назвали Ханторе. Маме большой семьи Мнауре Муктаровой 39 лет, по образованию она учитель. В конце прошлого года большая семья отметила долгожданное новоселье. Им, как очередникам дали свой дом.

"Когда я выходила замуж, я хотела большую семью, но я не думала, что стану мамой 11-ти детей. Планировали 5-6 детей. Теперь мы с мужем шутим, что перевыполнили свои планы. Сейчас воспитываем 7 сыновей и 4 дочек.

Для меня на первом месте, это, конечно же, здоровье моих детей. Мы воспитываем их так, чтобы в будущем они стали достойными, ответственными и честными людьми", - рассказала жуналистам Мнауре Мухтарова.

Маленький Ханторе родился естественным путем, мальчик весил более 3,5 килограммов, а его рост составляет 57 сантиметров. Как говорят сами врачи, рождение 11-го ребенка - действительно уникальный случай.

"5-6 роды - это явление более частное, но появление 11-го ребенка в семье - это крайне редкое явление. Кроме этого, у нас ежегодно по 2-3 женщины рожают тройни и около 100-120 женщин рожают двойни", - рассказал заместитель главного врача Актюбинского областного перинатального центра Андрей Гайдай.

В ноябре прошлого года мы писали, что 34-летняя женщина в Шымкенте стала мамой в 10-й раз. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения.

В том же месяце в Шымкенте казахстанка Гулбану Пиримкулова в 39 лет родила своего десятого ребенка, весом более 5 килограмм.

До этого мы писали, что еще один ребенок родился в многодетной семье из Северо-Казахстанской области - у Култышевых теперь 19 детей. О радостном событии сообщили в областном перинатальном центре.