Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Перевыполнили свои планы": казахстанка родила 11-го ребенка

Опубликовано:

Родила 11 ребенка
Мнауре Мухтарова. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Необычная выписка прошла сегодня в областном перинатальном центре Актобе, где местная жительница родила 11-го ребенка, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, мальчик появился на свет 3 марта, его назвали Ханторе. Маме большой семьи Мнауре Муктаровой 39 лет, по образованию она учитель. В конце прошлого года большая семья отметила долгожданное новоселье. Им, как очередникам дали свой дом.

"Когда я выходила замуж, я хотела большую семью, но я не думала, что стану мамой 11-ти детей. Планировали 5-6 детей. Теперь мы с мужем шутим, что перевыполнили свои планы. Сейчас воспитываем 7 сыновей и 4 дочек.

Для меня на первом месте, это, конечно же, здоровье моих детей. Мы воспитываем их так, чтобы в будущем они стали достойными, ответственными и честными людьми", - рассказала жуналистам Мнауре Мухтарова.

Маленький Ханторе родился естественным путем, мальчик весил более 3,5 килограммов, а его рост составляет 57 сантиметров. Как говорят сами врачи, рождение 11-го ребенка - действительно уникальный случай.

"5-6 роды - это явление более частное, но появление 11-го ребенка в семье - это крайне редкое явление. Кроме этого, у нас ежегодно по 2-3 женщины рожают тройни и около 100-120 женщин рожают двойни", - рассказал заместитель главного врача Актюбинского областного перинатального центра Андрей Гайдай.

В ноябре прошлого года мы писали, что 34-летняя женщина в Шымкенте стала мамой в 10-й раз. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения.

В том же месяце в Шымкенте казахстанка Гулбану Пиримкулова в 39 лет родила своего десятого ребенка, весом более 5 килограмм.

До этого мы писали, что еще один ребенок родился в многодетной семье из Северо-Казахстанской области - у Култышевых теперь 19 детей. О радостном событии сообщили в областном перинатальном центре.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226153-perevypolnili-svoi-plany-kazahstanka-rodila-11-go-rebenka/