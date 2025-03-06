Сколько женщин занимают руководящие должности на госслужбе в Казахстане

В Казахстане 39% руководящих должностей на госслужбе занимают женщины - три министра, восемь вице-министров и еще трое - руководители аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры и информации.

Как сообщает Министерство культуры и информации на официальном сайте, по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева казахстанским женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась.

"На сегодняшний день в парламенте представлены 28 женщин, что составляет 18,9 % от общего числа депутатов, в маслихатах доля женщин составляет 22,7 % (774 из 3415). В 21 министерстве: 3 женщины - министры здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и информации, 8 - вице-министров, 3 - руководителя аппарата.

Также в 14 государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, 6 женщин занимают руководящие позиции, общее количество женщин-судей по республике составляет 1248 человек (53%)", - озвучили данные в ведомстве.

На начало 2025 года доля женщин на государственной службе составляет 55,8%, а общая доля женщин, занимающих руководящие должности - 39,1%.

Напомним, в феврале прошлого года, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, Токаев высказался о работе женщин в структуре государственного аппарата.

"Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже - 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно.

Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых - женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", - отметил тогда президент.

Ранее мы также писали, сколько женщин проживает в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины. Причем больше всего женщин проживает в Алматы - 1 196 450 человек, на втором месте находится Туркестанская область - 1 049 866 человек, замыкает тройку Алматинская область - 766 092 женщин.

Также ранее в Бюро Нацстатистики посчитали, в каких сферах и сколько женщин трудятся в Казахстане, сколько из них работают в найме, а какое количество – самозанятые.

Летом прошлого года сообщалось, что в Казахстане разработали план действий правительства по продвижению равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы.