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Жительнице Шымкента вернули ее единственный дом

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Дом за забором
Деревянный дом. Иллюстративное фото: vicsa / Getty Images

В Шымкенте вернули 70-летней женщине ее единственное жилье, признав заключенный договор купли-продажи дома недействительным, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальный Telegram-канале суда, 70-летняя жительница Шымкента имела в собственности жилой дом. Ее дочь задолжала крупную сумму кредитору, которая требовала возврата долга. Банки отказали в займе владелице дома.

"Кредитор в связи с этим пообещала сама взять в банке заем под залог этого дома и даже написала расписку, пообещав "поставить" в залог дом собственника и от банковского займа оставить себе часть, которую задолжала ей дочь собственника дома. Оставшуюся сумму обязалась вернуть ей и переоформить на нее дом обратно после выплаты банку кредита", - рассказали в суде.

У нотариуса был составлен договор купли-продажи дома. После этого покупатель дома заложила его в банке и получила кредит.

"Собственник жилья, поняв, что у нотариуса была заключена сделка купли-продажи дома, обратилась в суд с иском о признании договоров купли-продажи и залога недействительными", - уточнили в суде.

Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента, рассмотрев дело, отметил, что хотя сделка совершена год назад, продавец со своей семьей по сей день живет в доме, то есть не предоставила его во владение покупателя, которая, в свою очередь, не выплатила указанную в договоре стоимость дома.

"Следовательно, продавец не хотела продавать свое единственное жилье, и договор купли-продажи заключен для обеспечения долговых обязательств ее дочери вместо договора залога, потому является мнимой сделкой", - установил суд.

Суд удовлетворил иск: договоры купли-продажи и залога касательно жилого дома признаны недействительными. Апелляция оставила решение в силе.

Ранее стало известно, что житель Жамбылской области купил дом 19 лет назад, но все это время не мог оформить его на свое имя. Все обращения в компетентные органы и попытки переоформить дом не дали результата. Решить вопрос смогли в суде.

А в ЗКО разрешили спор о разделе имущества экс-супругов: женщина получит 7 млн тенге от бывшего мужа, к которому перейдет право собственности на дом, построенный парой в 2015 году. Суд пришел к выводу, что условия соглашения не противоречат правам и интересам их ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226045-zhitelnice-shymkenta-vernuli-ee-edinstvennyy-dom/