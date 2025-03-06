Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные выходные в Казахстане

В предстоящие праздничные выходные - 8 и 9 марта - ЦОНы и спецЦОНы не будут работать. 10 марта будут функционировать только дежурные центры, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

"В связи с празднованием Международного женского дня ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 8 и 9 марта. В понедельник, 10 марта, прием граждан будет осуществляться только в дежурных центрах с 9:00 до 13:00", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Отмечается, что по такому же графику ЦОНы и спецЦОНы будут работать на праздничные выходные в Наурыз мейрамы. 25 марта - работать будут только дежурные центры. В остальные выходные дни (21-24 марта) они функционировать не будут.

С актуальными адресами дежурных центров можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что с марта в Алматы начнет работу третий дежурный ЦОН. При этом у двух других дежурных ЦОНов меняются адреса.

Напомним, осенью стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Позже эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам.

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

По данным egov.kz, специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.