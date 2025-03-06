Заявления на льготные жилищные займы 14 марта начнет принимать акимат Алматы

С 14 марта начинается прием заявлений от молодежи Алматы в возрасте до 35 лет на получение льготных жилищных займов в рамках программы "Алматы Жастары", передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Акимат Алматы информирует, что с 14 по 26 марта 2025 года начинается прием заявлений от молодежи города в возрасте до 35 лет на получение льготных жилищных займов в рамках программы "Алматы Жастары".

Заявки на участие в программе можно подать через официальный сайт www.almaty-zhastary2025.kz, авторизация на котором проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Условия кредитования в рамках программы:

максимальная сумма займа - до 20 млн. тенге;

процентная ставка - 5%;

первоначальный взнос - 10%;

возможность приобретения первичного и вторичного жилья;

охват программы не менее 2550 человек, включая 1050 арендаторов программы "Работающая молодежь".

Основные требования для участия в программе:

1. Постоянная регистрация проживания (прописка) у заявителя и супруга(-и) в городе Алматы на момент подачи заявки.

2. Возраст участника до 35 лет на момент подачи заявления, вне зависимости от возраста супруга(-и). К участию в Программе в качестве основного участника допускается только один из супругов (при наличии).

3. Отсутствие у участника Программы и членов его семьи жилья на праве собственности, а также фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан.

4. Стаж официальной работы в городе Алматы не менее последних 6 (шести) месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений, в выбранных участником сферах: здравоохранение, образование, культура, спорт, вузы и НИИ, журналисты, социальная сфера, правоохранительные органы, городские коммунальные службы.

Для арендаторов программы "Работающая молодежь" (2019-2024 гг.) возрастные ограничения, требования по регистрации проживания и стажу официальной работы не требуются.

Дополнительная информация доступна на сайте программы.

Справки по телефону: +7 (727) 225 14 57

Напомним, также вчера, 5 марта, в Казахстане начался прием заявок на ипотеку под 7-9% "Наурыз". Участвовать в льготной программе смогут граждане без собственного жилья. Подробнее о ее условиях читайте здесь.

Сегодня мы писали, что в Казахстане хотят снизить максимальный процент по ипотечным жилищным займам - с 25% до 20%. Таким образом планируют сделать ипотеки более доступными.