Серьги за 158 млн тенге и другие украшения не смогли продать с аукциона

Серьги за 158 млн тенге и другие украшения, которые являются возвращенными активами, не смогли продать с аукциона, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, недавно Компания по управлению возвращенными активами выставила на продажу несколько десятков ювелирных изделий, торги по которым проходили 4, 5 и 6 марта. Самым дорогим украшением стали серьги DE BEERS за 158 100 000 тенге. Для того чтобы их приобрести, покупатель должен был внести гарантийный взнос, который составляет более 23 млн тенге.

Тем не менее дорогое украшение не смогли продать: на сайте e-auction.e-qazyna.kz говорится о том, что на момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника, либо ни одним из участников в аукционном зале не подтверждена стартовая цена.

Цепочка Van Cleef. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Кроме того, не проданы несколько других дорогих лотов - цепочка известного бренда Van Cleef & Arpels. Общая масса изделия, говорится в описании, равна 84 граммам. Выполнена она из белого золота все той же 750 пробы и украшена бриллиантами. Такое украшение оценили в 55 055 532 тенге. В описании лота также говорится, что на момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники.

Кольцо YEPREM. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

По той же причине не смогли продать и кольцо YEPREM массой 37 грамм из белого золота 750 пробы и 85 бриллиантами стоимостью 14 715 263 тенге.

Статус "не состоялся" указан и на многих других лотах.

Впрочем, кое-какие торги все же увенчались успехом - так, сегодня успешно состоялся аукцион по продаже серег с жемчугом за 60 000 тенге.

Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.

Серьги с жемчугом. Фото: e-auction.e-qazyna.kz