Уроженец Казахстана вошел в топ-10 лучших изобретателей России

Ко Дню российской науки эксперты Роспатента назвали десятку самых передовых отечественных изобретений 2024 года. В этот список вошло и творение казахстанского изобретателя Ануара Кулмагамбетова.

Кулмагамбетов — выпускник Карагандинского политехнического института, Ленинский стипендиат и бывший аспирант Института математики и механики Академии наук Казахской ССР. Его инновационная разработка была отобрана среди 41 400 поданных заявок, став одной из самых перспективных технологий года.

Революция для Крайнего Севера

Кулмагамбетов предложил прорывное решение для энергоснабжения северных поселений — использование подледных морских течений для обогрева зданий. В условиях вечной мерзлоты и высоких затрат на доставку топлива этот метод может значительно снизить расходы, сократить вредное воздействие на окружающую среду и улучшить условия жизни в отдаленных регионах.

От экономики до технологий будущего

Еще в 90-х Ануар Кулмагамбетов активно публиковал аналитические статьи о развитии экономики Казахстана и финансового рынка, сотрудничая с такими изданиями, как «Республика», «Караван» и «Банки Казахстана».

В 1999–2000 годах он был одним из руководителей общественной организации по развитию вексельного обращения в стране.

С 2008 года он сосредоточился на изобретательской деятельности. В его портфеле уже 16 патентов, охватывающих различные сферы — от экологии и строительства до энергетики и спорта. Среди них:

спортивный тренажер , позволяющий эффективно тренировать мышцы и сухожилия при статических нагрузках;

, позволяющий эффективно тренировать мышцы и сухожилия при статических нагрузках; технология подъема магматической лавы , разработанная совместно с казахстанцем В.И. Бодякиным, с потенциалом использования в строительстве, энергетике и добыче полезных ископаемых;

, разработанная совместно с казахстанцем В.И. Бодякиным, с потенциалом использования в строительстве, энергетике и добыче полезных ископаемых; микрочип двойной памяти , который способен ускорить процесс обработки данных в компьютерах;

, который способен ускорить процесс обработки данных в компьютерах; 3D-печать зданий из расплава песка , обеспечивающая повышенную теплоизоляцию и защиту от плесени и бактерий. Этот патент также зарегистрирован в Китае;

, обеспечивающая повышенную теплоизоляцию и защиту от плесени и бактерий. Этот патент также зарегистрирован в Китае; метод перемещения объектов с помощью парашютов, позволяющий взлетать в сложных условиях, где обычная авиация бессильна.

Ануар Кулмагамбетов — человек, который не просто мечтает о будущем, а создает его своими руками. Его изобретения открывают новые горизонты в науке и промышленности.