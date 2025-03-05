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"Квестом с препятствиями" назвала депутат попытки граждан попасть на прием к прокурорам и министрам

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Нашивка прокуратуры
Нашивка прокуратуры. Иллюстративное фото: gov.kz

Депутат мажилиса Юлия Кучинская в своем депутатском запросе заявила о том, что казахстанцы не могут попасть на прием к прокурорам или министрам, и назвала это квестом, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой запрос Кучинская адресовала премьер-министру страны, генпрокурору и председателю Верховного Суда. Поводом стала складывающаяся практика работы госорганов с обращениями граждан.

"Как показывает практика, для того, чтобы государственные органы обратили внимание на проблемы заявителей, надо поднимать волну негатива в соцсетях. Тогда госорганы не только слышат, но и готовы решать проблемы. В результате сегодня социальные сети замещают официальные каналы обращения граждан и становятся чуть ли не единственной возможностью достучаться до небес", - говорит депутат.

Она отметила, что жалобы чаще всего возвращаются к тем, на кого они поступили или кто их допустил.

По словам депутата, только за январь текущего года в адрес государственных органов поступило свыше 400 тысяч обращений. Четверть из них были перенаправлены в другие структуры. Лидеры по перенаправлению обращений граждан: Аппарат правительства - 99,8%, Генеральная прокуратура - 71%, и Агентство по противодействию коррупции - 67%.

"Обращения просто перенаправляют в другие государственные органы. Министерства просвещения, здравоохранения перенаправляют практически каждое второе обращение в нижестоящие инстанции.

Такие же тенденции в работе и с жалобами граждан. В общественную приемную мажилиса парламента обращаются те, кто не смог найти решение своих проблем. Заявители отмечают, что их многочисленные попытки попасть на прием в Генеральную прокуратуру, к министрам превращаются в целый квест с препятствиями. Приемы отменяются, откладываются, переносятся - и в итоге к заявителю выходит эксперт, у которого нет полномочий решить проблему", - говорит Юлия Кучинская.

Она добавила, что просьбы о выражении протеста прокуратуры рассматриваются в редких случаях. Заявители, не согласные с решением судебных инстанций, жалуются на отсутствие прозрачности в деятельности судов. Например, отказы в кассации приходят без обоснования причин и представления результатов проверки, отмечает депутат.

"Попасть на прием к членам Верховного суда практически невозможно. Подобная практика приводит к девальвации официальных каналов обращения граждан, снижает уровень доверия к государственным органам и повышает уровень социальной напряженности в обществе", - заявила она.

Она попросила взять на особый контроль работу с обращениями граждан, включить в систему оценки должностных лиц показатели работы с обращениями граждан с учетом возврата заявителя и минимизировать возможности для перенаправления обращения заявителя в случае фиксации его раннего обращения в нижестоящие инстанции и наличия ответов.

Также депутат предлагает анализировать предоставляемые ответы, в том числе по заявлениям граждан, не согласных с решением суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225664-kvestom-s-prepyatstviyami-nazvala-deputat-popytki-grazhdan-popast-na-priem-k-prokuroram-i-ministram/