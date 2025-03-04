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Более 20 экопостов начали мониторить выхлопы автотранспорта в Алматы

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Замер выбросов
Замер выбросов. Кадр из видео: instagram.com/akimat_almaty

В Алматы в рамках программ "Таза Қазақстан" и "Алматы – наш общий дом" усилили мониторинг выбросов автотранспорта, а также начали масштабную уборку, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Instagram-аккаунте акимата Алматы, в городе в рамках программ "Таза Қазақстан" и "Алматы – наш общий дом" стартовала акция "Чистый воздух" для мониторинга выбросов автотранспорта — основного источника загрязнения воздуха.

Управление экологии с привлечением специалистов усилило контроль на 19 стационарных и 3 передвижных экопостах.

В 2024 году уже было проведено 204 996 замеров и выявлено 34 708 нарушений. Благодаря экопостам число автомобилей с превышением токсичности снизилось (с 20% в 2020 г. до 17% в 2024 г.), отмечает ведомство.

Ожидается, что эти меры помогут улучшить экологическую ситуацию в городе.

Также акимат сообщает, что в рамках вышеуказанных программ Алматы пройдет масштабная уборка города, благоустройство инфраструктуры и снос незаконных торговых объектов.

В течение первого этапа - "Чистые улицы" - очистят 2 318 улиц площадью 24 м³. Сегодня ежедневно с улиц вывозят свыше 150 тонн мусора.

Также будет убрано 56 подземных и 78 надземных переходов, 1 765 остановок, 480 светофоров.

Запланирован снос 600 НТО, установка 12 000 антивандальных урн, благоустройство 4 020 дворов, 445 парков, очистка водоемов и высадка 5 000 деревьев и кустарников.

Кампания направлена на развитие экологической культуры и заботу о городе.

Напомним по теме выбросов автотранспорта, ранее МВД сообщали, что в 2024 году года на экопостах Алматы было зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм и наложено штрафов на 437,4 млн тенге.

Прошлым летом алматинец предложил убрать экопосты, установленные на границах города. Такую петицию Назым Б. создал на сайте онлайн-петиций. В акимате Алматы ответили на инициативу казахстанца, отметив, что необходимость работы экопостов соответствует экологическим требованиям для автомобилей.

Весной в МВД также отвечали на вопрос, могут ли убрать экопосты на въездах в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что местный акимат настаивает на том, чтобы оставить экопосты, так как это очень серьезный вклад в экологию города.

Мы также писали ранее, что алматинцы могут оспорить штрафы за "грязный выхлоп" авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225396-bolee-20-ekopostov-nachali-monitorit-vyhlopy-avtotransporta-v-almaty/