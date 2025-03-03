25 лет без документов прожил мужчина в Жамбылской области

В Жамбылской области мужчина с 2000 года удостоверял личность только трудовой книжкой и военным билетом - остальные документы сгорели, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, гражданин М. обратился в Мойынкумский районный суд с заявлением об установлении личности.

Заявитель М. просил суд подтвердить факт того, что он родился в 1951 году в селе Чуйской области Кыргызской Республики и является отцом сына 1993 года рождения и дочери 1996 года рождения, и факт проживания в Мойынкумском районе Жамбылский области с 1985 года.

Судом достоверно установлено, что в 2000 году в доме заявителя на совхозе произошел пожар, в результате которого сгорели его документы. До сегодняшнего дня М. удостоверяет свою личность только трудовой книжкой и военным билетом.

Согласно справке Консульства Кыргызской Республики, заявитель родился в 1951 году, что подтверждено паспортом образца 1974 года, и в настоящее время не является гражданином Кыргызской Республики.

Доводы М., указанные в заявлении, подтвердились в суде записями в трудовой книжке, сведениями в военном билете, сведениями о родителях заявителя, свидетельством о рождении и прочими материалами дела.

Суд, принимая во внимание представленные доказательства и исследовав материалы дела, удовлетворил заявление М. и установил юридические факты.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, мы также писали, что жительнице Актобе полицейские помогли восстановить утерянные документы и оформить паспорт лица без гражданства - она родилась в Оренбургской области Российской Федерации, после окончания школы переехала в Казахстан для постоянного проживания, однако по прибытии потеряла свои документы и несколько лет не могла их восстановить.

Ранее в Кызылординской области полицейские обнаружили мужчину, которого 2,5 месяца искали его пожилые родители. У него не было документов, удостоверяющих личность, поэтому он попал в приемник-распределитель для лиц без постоянного места жительства и документов.

А 26-летний житель Жамбылской области не имел свидетельства о рождении и для его получения был вынужден даже пройти судмедэкспертизу. Дело в том, что мужчина родился в семье пастухов, роды прошли на дому без обращения к врачам. Возможность установить факт рождения была только по решению суда.