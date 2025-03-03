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Семья с 3 детьми жила в вагоне в Алматинской области

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Вагон в лесу
Старый вагон с печкой. Иллюстративное фото: victorass88 / Getty Images

Семье в Алматинской области помогли с продуктами и госпитализацией ребенка-инвалида. Другую семью с детьми обнаружили живущими в вагоне, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в городе Алатау была установлена семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью.

"Мальчик страдает тяжелым заболеванием (болезнь Краббе, белково-энергетическая недостаточность), однако семья испытывала нехватку средств на его лечение и поддержание достойных условий жизни", - уточнили в прокуратуре Алматинской области.

Благодаря совместным усилиям надзорного ведомства и местных органов власти семье предоставили продуктовую помощь и 3 тонны угля. Также организовано медицинское обследование и госпитализация ребенка в областную детскую клиническую больницу.

"Еще одна тревожная ситуация выявлена в семье, где трое несовершеннолетних проживали в вагоне на территории крестьянского хозяйства", - отметили в ведомстве.

В настоящее время семья размещена в кризисном центре в Қонаеве.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева заявила об "ужасных условиях" проживания детей в школе-интернате им. И. Нусупбаева в Алматинской области. Чтобы дети не оставались в таких условиях, было принято решение перевести их в другой интернат, где недавно завершился ремонт и есть свободные места.

А в Актюбинской области семья с пятью детьми проживает в комнате площадью 13,5 кв. м., а кухня и санузел отсутствуют. Для семи человек доступен лишь общий санузел и душевая, которыми пользуются еще 23 семьи. Многодетная семья все-таки добилась постановки в очередь на жилье из госфонда через суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224994-semya-s-3-detmi-zhila-v-vagone-v-almatinskoy-oblasti/