Туркестан получил особый статус: Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 3 марта, подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

Как пояснили в Акорде, документ предусматривает:

сохранение историко-культурного наследия - защиту мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и других памятников;

регулирование археологических и реставрационных работ;

возрождение историко-культурного наследия и национального ремесленничества;

запрет на застройку - ограничения по высоте и стилю зданий в охранной зоне;

создание археологического резервата;

создание комфортной среды: доступная инфраструктура для людей с инвалидностью и инклюзивный туризм;

единый стиль города - внедрение дизайн-кода для сохранения архитектурного облика;

расширение полномочий акимата и маслихата для эффективного управления и контроля;

государственная поддержка ремесленников и регулирование транзитного транспорта;

сохранение исторической идентичности города при одновременном развитии туризма и улучшении качества жизни.

Напомним, вопрос о присвоении Туркестану особого статуса был поднят еще год назад. Позже в мажилис внесли проект закона, которым Туркестану планировали присвоить особый статус. Среди прочего, в городе хотели запретить употребление алкоголя.

В феврале спикер сената посоветовал властям Туркестана изучить опыт Узбекистана и Турции по привлечению туристов. Ашимбаев подчеркнул, что туристический потенциал Туркестана еще не раскрыт.

Отметим, что согласно информации на официальном сайте акимата города, Туркестан - один из старейших городов Средней Азии и Казахстана.

"По исследованию научных сотрудников по историческим местам, по данным китайских переписей, о жизни в городе Туркестан упоминается во II-III вв. до нашей эры. И о том, что в то время он был крупным культурным и духовным центром", - указано на сайте акимата.

Отмечается, что Туркестан еще со средних веков называют религиозным центром всех тюрков или "малой Меккой".