"Игры" учащихся школы в Талдыкоргане возмутили пользователей Сети

В Сети появилось видео с участием учащихся школы Талдыкоргана, где недетские "игры" школьников происходят в туалете. На инцидент отреагировали в полиции и в управлении образования, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте krisp.tdk. В посте под видео отмечается, что такой "ужас" творится в школе Абая. Видео якобы взято из социальной сети TikTok, куда его загрузили сами дети.

На видео сразу отреагировали в местном управлении образования, оставив комментарий под постом. В ведомстве сообщили, что видео было снято учениками школы-гимназии №1 им.Абая в Талдыкоргане.

"Данная ситуация взят на контроль. Для выяснения обстоятельств произошедшего проводится работа с администрацией организации образования, учителями и родителями. Кроме того, в школу будут привлечены специалисты правоохранительных органов и соответствующих компетентных учреждений, организована комплексная проверка.

В целях формирования безопасной и комфортной среды среди учащихся будет усилена профилактическая и воспитательная работы. Вместе с тем, в школах будут усовершенствованы профилактические меры по борьбе с буллингом, работа психологической поддержки и система дисциплинарного контроля", - говорится в сообщении управления образования области Жетісу.

По данным ментора по этико-правовой работе школы-гимназии №1 имени Абая г-жи Касымбаевой, видео дети якобы сняли в шутку.

"27 февраля 2025 года на перемене после третьего урока учащиеся 9 классов средней школы-гимназии № 1 и ученик 8 класса договорились снять видео в шутку. Все дети здоровы и в безопасности. Разъяснение к этому видео находится в разработке. В настоящее время проводится профилактическая работа с учениками", - отмечается в сообщении ментора.

Отреагировали на видео и в областном департаменте полиции.

"Полиция установила всех участников инцидента в школе, запечатленного на видео и опубликованного в социальных сетях. По их словам, происходящее было игрой. Однако учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия.

Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Уважаемые родители и педагоги, призываем вас внимательно следить за поведением детей и разъяснять им важность соблюдения норм безопасности и уважительного общения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее жительницу Западно-Казахстанской области наказали из-за ее сына, который преследовал и отбирал деньги у 10-летнего мальчика. Учитывая наличие у матери 13-летнего подростка на иждивении троих детей и отсутствие работы, суд ей вынес предупреждение.

До этого мы писали, что полиция Астаны допросила школьников и родителей одной из столичных школ после публикации в Сети видео, на кадрах которого школьники избивают другого учащегося.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

Добавим, что еще в июле прошлого года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В середине сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В октябре Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах.