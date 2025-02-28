В Алматы откроется новый дежурный ЦОН, два других "переедут" на другое место

С марта в Алматы начнет работу третий дежурный ЦОН. При этом у двух других дежурных ЦОНов меняются адреса, передает NUR.KZ со ссылкой на филиал "Правительства для граждан".

Со следующего месяца в Алматы сменятся адреса у двух дежурных ЦОНов.

"Дежурные ЦОНы с 1 марта будут работать: в Алатауском районе - по адресу мкр. Нуркент, 5/17; в Алмалинском районе - ул. Богенбай батыра, 221; в Бостандыкском районе - мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова, 9а. Напомним, что дежурные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 09:00 до 20:00, в субботу - с 09:00 до 13:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждан будут принимать два дежурных спецЦОНа. Один из них находится в микрорайоне Саялы, по ул. Аккайнар, 1, второй - в микрорайоне Кемел, по ул. Аксуат, 118.

Отмечается, что спецЦОНы будут открыты по будням с 09:00 до 20:00, однако прием заявлений завершится в 18:00, а выдача готовых документов продолжится до 20:00 без перерыва.

По субботам документы в дежурных спецЦОНах можно будет подать с 09:00 до 12:00, а получить - до 13:00.

"Таким образом, в Алматы с марта будут работать три дежурных ЦОНа и два дежурных спецЦОНа. Все остальные ЦОНы и спецЦОНы города будут работать в стандартном режиме: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 18:00, суббота - выходной", - добавили в алматинском филиале "Правительства для граждан".

Напомним, осенью стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Позже эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам.

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

По данным egov.kz, специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.