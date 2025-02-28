Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы

1 марта с 10:00 до 13:00 часов на площади "Астана" в честь Всемирного Дня Гражданской обороны спасатели проведут выставку техники и специального снаряжения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в субботу, 1 марта 2025 года, с 10:00 до 13:00 часов на площади "Астана" в честь Всемирного Дня Гражданской обороны алматинские спасатели проведут выставку пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящегося на вооружении органов гражданской защиты. Ожидается участие 50 единиц техники и 150 человек личного состава.

Кроме того, будет развернут полевой мобильный госпиталь для "пострадавших", спасатели-медики Центра медицины катастроф с хирургическим блоком, который сможет оказывать медицинскую помощь, в том числе хирургическую.

Выставка техники МЧС РК. Фото: ДЧС Алматы

Выставка техники МЧС РК. Фото: ДЧС Алматы

"Особое внимание привлекут мастер-классы на реальных манекенах с открытыми переломами, травмами (медицинские операции, наложение шин). Также можно будет испытать симулятор землетрясений на мобильной платформе (СЗМП), который представляет собой макет жилой комнаты с имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения.

Не упустите шанс увидеть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров!", - призывают в ДЧС.

Выставка техники МЧС РК. Фото: ДЧС Алматы

Выставка техники МЧС РК. Фото: ДЧС Алматы

Алматинцы и гости города смогут ознакомиться с возможностями аварийно-спасательных сил города.

Выставка техники МЧС РК. Фото: ДЧС Алматы

Демонстрационный показ проводится в целях пропаганды знаний в сфере гражданской защиты и формирования культуры безопасности, а также ознакомления горожан с возможностями спасательных служб и формирований.

Ведомство напоминает, что решением Генеральной Ассамблеи Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) день 1 марта с 1990 года отмечается как Всемирный День Гражданской обороны. Республика Казахстан в 1996 году вступила в члены МОГО и активно сотрудничает на международном уровне по решению проблем защиты населения, территории и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.