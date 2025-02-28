Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильный снег: какая погода ожидается в первые дни весны в Казахстане

Опубликовано:

Снежная улица
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в первые весенние дни в Казахстане, с 1 по 3 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным специалистов метеослужбы, в выходные с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

Сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, также сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге и 3 марта на юго-востоке страны.

Кроме того, по республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

Температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе, севере ожидаются -8...-23 градуса, на востоке, в центре -10...-26 градусов, на юге -2...-15 градусов, на юго-востоке -3...-10 градусов, в горных районах -12...-20 градуса.

Напомним, не так давно синоптики рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте – мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224451-silnyy-sneg-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-pervye-dni-vesny-v-kazahstane/