Сильный снег: какая погода ожидается в первые дни весны в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в первые весенние дни в Казахстане, с 1 по 3 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным специалистов метеослужбы, в выходные с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

Сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, также сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге и 3 марта на юго-востоке страны.

Кроме того, по республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

Температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе, севере ожидаются -8...-23 градуса, на востоке, в центре -10...-26 градусов, на юге -2...-15 градусов, на юго-востоке -3...-10 градусов, в горных районах -12...-20 градуса.

Напомним, не так давно синоптики рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте – мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.