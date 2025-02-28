Полицейские с собаками обходили дворы одного из районов Алматы: причину пояснили в ДП

В Алматы полицейские в целях профилактики выявления возможных мест перевозки и сбыта наркотиков с собаками обошли дворы Ауэзовского района, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, прокуратурой Ауэзовского района в целях профилактики, выявления возможных мест перевозки и сбыта наркотических средств проведена совместная работа с кинологической службой и сотрудниками полиции на автовокзале "Сайран", проведен подворовой обход жилых районов и гаражных кооперативов.

В рамках рейдовых-профилактических мероприятий было охвачено 10 гаражных кооперативов, 35 междугородних автобусов.

"Необходимо отметить, что Ауэзовский район является одним из густонаселенных спальных районов нашего города. Он занимает второе место по количеству зарегистрированных уголовных дел.

Призываем граждан к содействию правоохранительным органам о необходимости незамедлительного сообщения, по имеющимся достоверным фактам незаконного оборота, сбыта наркотических средств", - обратились в полиции к жителям и гостям Алматы.

Добавим, сегодня мы писали, что департаментами КНБ по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры был пресечен канал поставки наркотиков .

Ранее также сообщалось, что полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района, у него нашли наркотические вещества.

До этого стражи порядка задержали в Алматы 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ.