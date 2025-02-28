Air Astana обратилась к пассажирам с важной информацией по рейсам в/из Актау

Air Astana информирует пассажиров об изменениях в расписании вылетов в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы в Актау, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале авиакомпании Air Astana, с 27 февраля 12.00 взлетно-посадочная полоса была закрыта для проведения очистительных работ из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим рейсы KC 859, 860 в/из Актау были задержаны.

28 февраля в 6.00 время закрытия полосы было вновь продлено до 12.00 из-за ее обледенения, что может привести к последующим задержкам и отменам рейсов в/из Актау.

Авиакомпания сожалеет о неудобствах, доставленных пассажирам из-за независящих от перевозчика причин, и просит пассажиров проверять статус ваших рейсов на сайте или в приложении Air Astana.

Пассажирам, ожидающим вылета в терминалах, были предоставлены напитки и питание. Иногородних пассажиров разместили в гостинице, сообщают в авиакомпании и напоминают контактные телефоны, по которым можно обратиться при возникновении вопросов.

Центр бронирования и информации (24/7):

+7 727 244 4477

+7 7172 584477

+7 702 702 4477

Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78 WhatsApp: +7 702 702 00 74

Напомним, ранее на заседании правительства вице-министр транспорта рассказал о новом сервисе для выплат при задержке рейсов в Казахстане. По его словам, это будет специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, который позволит пассажирам страховать задержку и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса.

До этого в декабре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся.