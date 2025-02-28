Лужа из темной зловонной жидкости напугала жителей Атырау (видео)

Разлив темной жидкости возле нефтеперерабатывающего завода напугал жителей Атырау – горожане решили, что произошла утечка, передает сайт телеканала КТК.

В Сети стали распространяться кадры, на которых очевидец показал территорию возле завода и черную лужу. Он отметил, что жидкость имеет неприятный химический запах.

На проверку отправились специалисты местного НПЗ и сотрудники департамента экологии. Они взяли пробы и выяснили, что во всем виновата городская канализация. А на нефтеперерабатывающем заводе никаких утечек не было, он работает в штатном режиме.

Аварию придется устранять коммунальщикам. Стоки стали разливаться и травить округу зловонием из-за канализационных сетей, которые давно требуют ремонта.

"В городе у нас проводится капремонт канализационных сетей, КНС. Данный напорный коллектор диаметром 400 миллиметров также находится в проекте в этом году. В ближайшее время уже начнется здесь проведение работ по замене напорного коллектора", – сообщил начальник службы канализационных насосных станций "Атырау облысы су арнасы" Женис Кисимов.

Источник: КТК