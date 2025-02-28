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Эзотерика

Лужа из темной зловонной жидкости напугала жителей Атырау (видео)

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Ассенизатор
Ассенизатор. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Разлив темной жидкости возле нефтеперерабатывающего завода напугал жителей Атырау – горожане решили, что произошла утечка, передает сайт телеканала КТК.

В Сети стали распространяться кадры, на которых очевидец показал территорию возле завода и черную лужу. Он отметил, что жидкость имеет неприятный химический запах.

На проверку отправились специалисты местного НПЗ и сотрудники департамента экологии. Они взяли пробы и выяснили, что во всем виновата городская канализация. А на нефтеперерабатывающем заводе никаких утечек не было, он работает в штатном режиме.

Аварию придется устранять коммунальщикам. Стоки стали разливаться и травить округу зловонием из-за канализационных сетей, которые давно требуют ремонта.

"В городе у нас проводится капремонт канализационных сетей, КНС. Данный напорный коллектор диаметром 400 миллиметров также находится в проекте в этом году. В ближайшее время уже начнется здесь проведение работ по замене напорного коллектора", – сообщил начальник службы канализационных насосных станций "Атырау облысы су арнасы" Женис Кисимов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224314-luzha-iz-temnoy-zlovonnoy-zhidkosti-napugala-zhiteley-atyrau-video/