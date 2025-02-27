29-летний мужчина пропал в Павлодарской области
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В Павлодарской области ищут инвалида 3 группы Ерлана Шакенова, который ушел из дома три дня назад и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 24 февраля в 15.00 ушел из дома и не вернулся Ерлан Асхатович Шакенов 1995 года рождения, инвалид 3 группы (ДЦП, ЗПР). Мужчина состоит на учете в ОПНД. При себе имеет сотовый телефон. Ранее он уже имел уходы.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения. Пропавший был одет в черную куртку с надписью "Reebok", темные штаны, темную обувь.
Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 29-летнего мужчины.
"Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по телефону 102. Анонимность гарантируется", - обратились к гражданам в ДП Павлодарской области.
Ранее стало известно, что несовершеннолетняя девушка и парень, пропавшие в сентябре 2024 года, были найдены живыми в съемной квартире под Алматы. По данным полиции, 17-летняя девушка ушла из дома со своим знакомым и скрывалась. Ее передали родителям.
А в аэропорту Алматы обнаружили женщину, которая числилась пропавшей без вести - в розыск ее объявили родные. После установления личности 67-летнюю женщину передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств ее исчезновения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224088-29-letniy-muzhchina-propal-v-pavlodarskoy-oblasti/