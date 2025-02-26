Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прорыв теплотрассы произошел в Астане из-за повреждения (видео)

Опубликовано:

Прорыв теплотрассы
Прорыв. Кадр из видео: t.me/astanovka_98

Теплотрассу повредили в Астане во время проведения земляных работ без согласования с уполномоченными органами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что при проведении земляных работ частной подрядной организацией ТОО "Каз форд строй" была повреждена теплотрасса д-219 по улице Достык, 8б.

Работы частной подрядной организацией велись самовольно, без согласования уполномоченных органов и АО "Астана- Теплотранзит", подчеркнули в сообщении.

На место незамедлительно выехала аварийная бригада АО "Астана - Теплотранзит". Бригада занимается устранением.

Отметим, похожий случай произошел в конце 2024 года в Алматы - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Как тогда объяснили в ТОО "АлТС", повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223960-proryv-teplotrassy-proizoshel-v-astane-iz-za-povrezhdeniya/