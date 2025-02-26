Прорыв теплотрассы произошел в Астане из-за повреждения (видео)

Теплотрассу повредили в Астане во время проведения земляных работ без согласования с уполномоченными органами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что при проведении земляных работ частной подрядной организацией ТОО "Каз форд строй" была повреждена теплотрасса д-219 по улице Достык, 8б.

Работы частной подрядной организацией велись самовольно, без согласования уполномоченных органов и АО "Астана- Теплотранзит", подчеркнули в сообщении.

На место незамедлительно выехала аварийная бригада АО "Астана - Теплотранзит". Бригада занимается устранением.

Отметим, похожий случай произошел в конце 2024 года в Алматы - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Как тогда объяснили в ТОО "АлТС", повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.