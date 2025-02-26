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Офис, 3-этажный дом и зону отдыха хотели продать за 294 млн тенге на юге Казахстана

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Коттедж за забором
Дом. Иллюстративное фото: yykkaa / Getty Images

В Таразе отменили постановление ЧСИ о передаче арестованного имущества, а именно офиса, дома и зоны отдыха на реализацию за 294 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску индивидуального предпринимателя к частному судебному исполнителю об отмене постановления о передаче имущества на реализацию рассмотрел СМАС Жамбылской области.

Суд установил, что на основании исполнительных листов, выписанных Таразским городским судом, ЧСИ возбуждены два исполнительных производства о взыскании задолженности в солидарном порядке с индивидуального предпринимателя и его супруги в пользу банка с обращением взыскания на залоговое имущество.

В декабре 2024 года ЧСИ вынесено постановление о передаче на реализацию офиса, трехэтажного жилого дома и зоны отдыха с установлением начальной продажной стоимости при их реализации в общей сумме более 294 млн тенге.

Предприниматель обратился в суд с иском, указывая, что ЧСИ допущены существенные нарушения при вынесении постановления.

Суд достоверно установил, что в оспариваемом постановлении не нашли отражения сведения о неделимых земельных участках общей площадью 3,5 и 4,5 га, целевое назначение которых - обслуживание зоны отдыха.

"При данных обстоятельствах оспариваемое истцом постановление суд посчитал незаконным и подлежащим отмене", - пояснили в суде.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, а постановление ЧСИ отменено. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Мангистауской области, задолжавший алименты на 1,6 млн тенге, заплатил 200 тыс. тенге за снятие запрета на выезд и улетел отдыхать в Арабские Эмираты и Узбекистан. В суде ЧСИ полностью признал свою вину в получении незаконного вознаграждения и злоупотреблении полномочиями.

А в Жамбылской области частный судебный исполнитель ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по истребованию долга в 10 млн тенге. Суд установил, что ЧСИ должен был предпринять действия по розыску должника и после обнаружения направить представление в уполномоченный орган для привлечения к уголовной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223906-ofis-3-etazhnyy-dom-i-zonu-otdyha-hoteli-prodat-za-294-mln-tenge-na-yuge-kazahstana/