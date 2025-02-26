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Чиновник рассказал, как учит казахский язык через ChatGPT

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Чатбот ChatGPT
Чатбот ChatGPT. Фото: Future Publishing/Getty Images

На брифинге СЦК замглавы МЦРИАП Дмитрий Мун поделился лайфхаком, как повышать уровень казахского языка с помощью чата GPT, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я использую чат GPT. Я пишу доклад совместно с коллегами, затем прошу чат, чтобы он его упростил, сделал более простые предложения. После этого я прошу GPT, чтобы он добавил в конец текста слово "рахмет", тогда он его полностью переписывает, в конце пишет это слово, и у него есть функция "прочитать вслух".

Он очень хорошо, с правильной интонацией говорит, как правильно произносить те или иные слова. И просто вечером после работы ты садишься в наушниках и слушаешь, как правильно произносить. Так повышаются умения переводить и говорить на казахском языке", - рассказал вице-министр.

Добавим, мы писали о том, как выучить казахский язык самостоятельно: советы для начинающих читайте здесь.

Напомним, ранее также и другие чиновники делились тем, как изучают государственный язык. Так, весной 2023 года новый на тот момент министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина пообещал выучить казахский язык за полгода.

Осенью того же года назначенный на должность министра промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве рассказал, что активно учит казахский язык.

"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан", – заявил тогда Канат Шарлапаев.

Еще мы писали о необычной истории - преподаватель английского языка из США Эван Аллен рассказал, что выучил казахский язык по песням казахстанской группы Ninety one.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223843-chinovnik-rasskazal-kak-uchit-kazahskiy-yazyk-cherez-chatgpt/