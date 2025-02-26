Предпринимательница требует с полицейских 4,5 млн тенге в Мангистау

4,5 млн тенге требует с полицейских предпринимательница в Мангистауской области. Женщина уверяет, что они незаконно изъяли сотни килограммов товара из ее рыбного цеха, передает "Астана TV".

9 февраля 16 сотрудников полиции приехали в рыбный цех на нескольких патрульных автомобилях. Как рассказывает Айжан Нугманова, в этот день они якобы проводили ОПМ "Браконьер".

Под этим предлогом изъяли 400 килограммов скумбрии и 184 килограмма осетровых. И это несмотря на то, что бизнесвумен показала им чеки и всю документацию. Кроме того, в отношении Нугмановой стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконное хранение и продажу рыбы.

"Мы даже попросили их, ребята, пусть в растворе стоит рыба, опечатайте, на завтра придете, посмотрите все, это же легально, но они не послушали вообще. Засунули это все в грязные мешки и забрали. Это было до 4 часов ночи", - рассказала предпринимательница Айжан Нугманова.

А уже в 5 утра женщина писала заявление в областную прокуратуру. Позже наняла адвоката и отправилась в столичную палату предпринимателей, Антикор и Генпрокуратуру. И вот буквально на днях из надзорного органа пришел ответ: уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления.

"По результатам изучения материалов уголовного дела ваши доводы подтвердились. В связи с этим 20.02.2025 года прокуратурой области принято решение о прекращении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.35 УПК, то есть за отсутствием состава преступления.

Касательно доводов о незаконных действиях сотрудников полиции, 20.02.2025 прокуратурой области зарегистрирован материал в книгу учета информации, который направлен для принятия процессуального решения в Департамент агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области", - ответили в прокуратуре Мангистауской области.

Однако Айжан Нугманова на этом останавливаться не намерена. Предприниматель хочет привлечь полицейских к ответственности и взыскать с них 4,5 млн тенге. В эту сумму входит стоимость изъятой рыбы, услуги адвоката, неустойка перед заказчиками, перелет в Астану и моральный ущерб. Его женщина оценила в 500 тысяч тенге.

"Я не могу всех обвинять, мол, вот этот сказал, но первым делом здесь появился участковый села Баянды. Первый раз он приходил, познакомился с сыном и спросил, что будет здесь. Сын ответил: цех по переработке рыбы. Второй раз он пришел и начал просить рыбу у него. Мой сын вежливо отказал. Я не могу обвинять прям в этом, но все участковые тут участвовали. Я хочу, чтобы они возместили 4,5 миллиона", - поделилась Айжан Нугманова.

В полиции эту историю пока не комментируют. Но поддержать женщину в этой борьбе согласились в Мангистауской палате предпринимателей.

"Мы знаем об этой истории. Действия полицейских незаконны. Мы не оставим своего предпринимателя и обязательно будем требовать компенсации и помогать в судебном процессе. Человек лишился своего товара, в результате чего бизнес простаивал больше недели", - отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Амиргали Жанаев.

По словам Айжан Нугмановой, из-за действий полицейских она не может оплатить ежемесячный кредит в размере 700 тысяч тенге, а также аренду и коммунальные услуги в цехе. 30 миллионов она брала в "Даму" на развитие бизнеса.

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