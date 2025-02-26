Жители села в СКО пытаются вернуть свои земельные участки, незаконно проданные мошенниками

Жители целого села в СКО остались обманутыми и без своих земельных участков - несколько тысяч гектаров земли были якобы проданы мошенниками много лет назад, передает "Седьмой телеканал".

Как сообщается в сюжете телеканала, около 300 человек в селе Балуан Северо-Казахстанской области уже несколько лет пытаются вернуть в собственность свои земельные участки, которые ранее якобы были незаконно проданы мошенниками.

Сейчас, по данным сельчан, свыше 4 тысяч гектаров земли находятся в частных руках. До продажи земель, как утверждается в сюжете, в селе было 120 домов, работала школа на 360 мест, а сейчас населенный пункт заброшен. Жителям пришлось покинуть свои дома.

"У нас в Северо-Казахстанской области нет никакой справедливости в судах. Как вы сами знаете, уже неоднократно ловили на взятках председателя экономического суда, председателя второго городского суда. После этого какое может быть доверие к судам?" - отмечает уроженец села Балуан Дикан Каришалов.

По словам сельчан, земельные махинации мошенники провернули 15 лет назад. Сделав поддельные документы, они заложили в банк свыше 4 тысяч гектаров земли, которые принадлежали местным жителям.

Позже эти участки и вовсе были проданы за 25 миллионов тенге. И теперь, вот уже четвертый год, люди пытаются вернуть их. Сельчане успешно прошли четыре суда, все в их пользу. Однако Верховный суд отменил предыдущие решения.

"Первый процесс мы выиграли. Далее была подана апелляционная жалоба, и апелляция отменила решение, вынеся новое - о признании протоколов общего собрания недействительными. Затем специализированный межрайонный экономический суд признал договоры недействительными, апелляция поддержала иск прокуратуры Шалакынского района. Но позже была подана кассационная жалоба, и все эти судебные акты были отменены", - сообщила юрист Асель Мержакып.

Жители, лишившиеся своих земельных участков, утверждают, что местные власти также не оказывают помощи.

"Поскольку ситуация с селом Балуан относится к гражданско-правовым отношениям, государственный орган не имеет права вмешиваться в дела частных лиц. Однако при необходимости отдел земельных отношений и аппарат акима района Шал Акына готовы оказать поддержку в виде юридической консультации: помочь собрать все необходимые документы, обратиться в суд и подать иск", - отмечает главный специалист районного отдела земельных отношений Сат Жамантаев.

Но документов, как отмечается в сюжете, у сельчан нет. Их, по предположениям экс-жителей села, мошенники уничтожили - в архиве остались только копии. Это значит, что рассчитывать им особо не на что.

Теперь сельчане намерены добиваться справедливости на самом высоком уровне и обратиться к президенту.

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