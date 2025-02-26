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"Счастливое число": свадебный бум случился в Алматы 25 февраля (видео)

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Свадьба
Свадьба. Иллюстративное фото: pixabay.com

Настоящий свадебный ажиотаж случился в Алматы вчера – сотни пар решили расписаться именно 25 февраля 2025 года, передает сайт телеканала КТК.

В южной столице, по данным телеканала, 25 февраля заключили почти 200 браков. Двери отделов регистрации во вторник не закрывались: молодожены приходили одни за другими.

Молодожены Динара и Тимур поделились с журналистами, что неспроста решила пожениться именно 25-го числа. Они специально выбрали зеркальную дату – 25 февраля 2025 года. Говорят, давно гоняются за красивыми числами – и вот, наконец, получилось.

"Первый раз у нас не получилось, да. Была проблема. Но мы специально выбирали именно эту дату. Мы сначала хотели 25 января, но не успели. И вот в феврале 25-го повезло. Мы хотели красивую дату. И, в принципе, готовились к этому дню очень сильно", - делятся молодожены.

В отделе регистрации этот день теперь тоже точно не забудут. 25 февраля его сотрудникам совсем нет покоя: сотни пар подавали заявления, чтобы попасть на регистрацию именно в эту зеркальную дату. Только в одном районе Алматы поженилось почти 60 пар. А в дни, когда магия цифр не работает, свадеб в четыре раза меньше.

"24 февраля 2025 года зарегистрировалось где-то 20… не 20, 12 пар. 25-го, уже в зеркальную дату, 52 пары. Вообще 52, но, возможно, есть такие, что могут перенести срок регистрации. Возможно, и до конца дня дойдет и до 60", - рассказывает руководитель отдела РАГС Медеуского района Алматы Венера Галиева.

Зеркальные даты, как считается, обладают особой энергетикой. У людей сложилось мнение, что красивые цифры сулят долгие годы совместной жизни, наполненные любовью, счастьем и взаимопониманием. Последнее начинается еще до загса: как правило, это невесты выбирают нестандартную дату, а женихи им в этом не мешают. Так рождается семейная идиллия.

"Ну, мы выбирали даты, действительно. Мы рассматривали разные даты, 12-е. Но остановились на 25-м числе. 25.02.2025 – получилась зеркальная дата. Нам понравилась эта дата. Почему-то мы подумали, что это наше счастливое число. Сказала, что красивая. Я с ней согласен. Мне любое число хорошее. Для нее это важно было", - поделился один из молодоженов.

Впрочем, для кого-то свадьба 25-го числа 25-го года оказалась просто чистой случайностью. Но и тех, кто намеренно выбирал красивую дату, и тех, за кого выбор сделал случай, объединяет одно – вера в любовь и надежда на счастье.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223707-schastlivoe-chislo-svadebnyy-bum-sluchilsya-v-almaty-25-fevralya-video/