Движение грузовиков по трассам ограничат в восьми областях Казахстана с 1 марта
Опубликовано:
С 1 марта по 1 апреля в восьми областях Казахстана вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
АО "НК "КазАвтоЖол" информирует участников дорожного движения о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.
В соответствии с п. 19 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года №492, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к "пятой дорожно-климатической зоне":
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Ұлытау;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- область Жетісу;
- Туркестанская область.
При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:
- международные грузовые и пассажирские перевозки;
- транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
- перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
- транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.
Ведомство просит водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Напомним, в прошлом году глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.
"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.
После чего в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.
Летом прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.
А осенью Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223678-dvizhenie-gruzovikov-po-trassam-ogranichat-v-vosmi-oblastyah-kazahstana-s-1-marta/