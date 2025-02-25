Движение грузовиков по трассам ограничат в восьми областях Казахстана с 1 марта

С 1 марта по 1 апреля в восьми областях Казахстана вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

АО "НК "КазАвтоЖол" информирует участников дорожного движения о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.

В соответствии с п. 19 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года №492, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к "пятой дорожно-климатической зоне":

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

область Ұлытау;

Кызылординская область;

Мангистауская область;

область Жетісу;

Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

международные грузовые и пассажирские перевозки;

транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;

перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;

транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.

Ведомство просит водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, в прошлом году глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

После чего в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Летом прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

А осенью Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане.