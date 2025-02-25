"Ни одной проверки": в Генпрокуратуре заявили об отсутствии госконтроля за автошколами со стороны МВД

Отсутствие госконтроля за автошколами привело к появлению криминальных схем в процесс выдачи прав в Казахстане, заявил в сенате представитель Генпрокуратуры, передает корреспондент NUR.KZ.

"На слабую водительскую дисциплину влияет неудовлетворительная подготовка водителей. Подготовка водителей осталась без контроля со стороны уполномоченных органов. Уровень подготовки водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах, и они попросту не знают правил", - заявил замглавы комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры Руслан Алькенев

По его словам, сегодня в Казахстане работают почти 400 автошкол, но их деятельность не проверяется МВД. В результате многие из них формально проводят обучение, а некоторые водители получают права без сдачи экзаменов.

"Контроль процесса обучения - компетенция МВД. За последние 2 года ни одной проверки автошкол не проведено. Отсутствие контроля за автошколами привело к тому, что учебный процесс проводится формально. Во многих школах отсутствует необходимая материальная база, выявлены факты систематической выдачи водительских прав в ЦОНах без сдачи экзаменов", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что такая ситуация создает условия для криминализации сферы автошкол. Кроме того, низкое качество обучения усугубляется отсутствием исправных транспортных средств для экзаменов.

"Это указывает на то, что такая деятельность уходит в сферу криминальных интересов. Низкое качество обучения водителей усугубляется отсутствием условий для объективной оценки их подготовки. Почти во всех ЦОНах неисправны автомобили, автобусы и грузовые авто, необходимые для экзаменов", - резюмировал Алькенев.

Напомним, в апреле прошлого года обязательное прохождение автошколы для получения прав вернули в Казахстане. МВД РК приняло приказ, согласно которому перед получением водительских прав казахстанцы должны окончить автошколу.

Также сообщалось, что в сенате рассматривают и другие изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане. Среди них - запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, ввод понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.

Уже осенью стало известно, что казахстанцы не смогут формально проходить курсы вождения - в МВД тогда рассказали о новшествах. Сообщалось, что свидетельство об окончании курса обучения вождению в Казахстане будут выдавать в электронном формате.

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