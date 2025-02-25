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Увольнение в запас за вознаграждение: в Минобороны прокомментировали слухи

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Военнослужащие стоят в ряд
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Тлеухан Басхожаев на брифинге в СЦК рассказал о рисках коррупции при увольнении в запас, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности информация, что для того, чтобы уволиться в запас или перевестись из одной воинской части в другую, обязательно нужно "отблагодарить" сотрудников Министерства обороны.

"За исключением срочной службы, вопрос набора комплектования вооруженных сил, заключение - это считается волеизъявлением самого гражданина и командира части. То есть, сам военнослужащий заключает контракт с государством, подписывается под эти условия. Там же написаны условия набора и увольнения. И как вы говорите, "благодарности" - таких у нас споров, вопросов за денежное вознаграждение, фактов в реальности нет", - сказал Тлеухан Басхожаев.

Сегодня начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК на брифинге СЦК рассказал, как будут минимизировать риски дедовщины в армии. Один из решений вопроса - оснащение военных видеожетонами.

Сообщалось также, что для военнослужащих и их родственников разработали специальное приложение - Armia.kz. С его помощью близкие могут узнавать об условиях военнослужащего в армии.

Доавим, что осенью прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в рамках прошлогоднего послания народу страны в сентябре, поручил обеспечить железную дисциплину в армии, и добавил, что руководство ответственно за безопасность срочников.

Тогда же стало известно, что министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.

В начале года стало известно, что мажилис парламента принял во втором чтении законодательные поправки и с этого года в Казахстане вводится служба в резерве.

А в феврале Токаев подписал указ о призыве казахстанцев на срочную воинскую службу.

При этом в конце декабря стало известно, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223570-uvolnenie-v-zapas-za-voznagrazhdenie-v-minoborony-prokommentirovali-sluhi/