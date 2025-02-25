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Военнослужащих хотят оснастить видеожетонами в Казахстане

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Армия
Армия. Фото: Пресс-служба министерства обороны РК

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК на брифинге СЦК рассказал, как будут минимизировать риски дедовщины в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

По повышению прозрачности в армии и минимизации рисков дедовщины Тлеухан Басхожаев сообщил, что в вооруженных силах насчитывается более 12 тыс. камер.

"По этим же камерам, сейчас вводятся новые аналитические службы, в воинских частях введены должности операторов - человек, специальный оператор, смотрит, анализирует и докладывает обо всех происшествиях, недочетах вышестоящему командованию", - сказал он.

В планах, по его словам, в будущем число камер увеличить.

"Дополнительно, чтобы чуть удешевить, но достичь результата, нами прорабатывается вопрос обеспечения видеожетонами заступающих в суточный наряд - получается, также обзорность, прозрачность такими моментами будет обеспечиваться", - пояснил он.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках прошлогоднего послания народу страны в сентябре поручил обеспечить железную дисциплину в армии, и добавил, что руководство ответственно за безопасность срочников.

Тогда же стало известно, что министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.

"Вы обязаны в первую очередь заботиться о своих подчиненных, создавать все условия для их деятельности, для их профессионального роста", - заявил глава ведомства.

Также осенью прошлого года вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в казахстанском обществе сейчас сформированы два некорректных утверждения про армию: первое, по его словам, заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис - о наличии якобы дедовщины среди личного состава.

Добавим, 13 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу.

А в январе этого года мажилис парламента принял во втором чтении законодательные поправки и с этого года в Казахстане вводится служба в резерве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223567-voennosluzhashchih-hotyat-osnastit-videozhetonami-v-kazahstane/