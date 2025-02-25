Еще 28 новых школ построят на изъятые у коррупционеров средства в Казахстане

Еще 28 новых школ на 22 тысячи ученических мест построят в Казахстане на изъятые у коррупционеров средства, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Как сообщается на официальном сайте Министерства просвещения РК, на средства Фонда поддержки инфраструктуры образования будет построено еще 28 новых школ на 22 тысячи ученических мест.

Фонд был создан по поручению главы государства и пополняется за счет изъятых у коррупционеров средств. Его основная цель - снижение нагрузки на школы и ликвидация аварийных зданий путем строительства, реконструкции и расширения учебных заведений.

Ведомство напоминает, что всего за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 89 школ, рассчитанных почти на 100 тысяч ученических мест.

Добавим, ранее в январе также сообщалось, что в Алматинской области построят новый спортивный комплекс за счет возвращенных государству активов.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре того же года президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В октябре в правительстве рассказали, что на возвращенные государству средства построят соцобъекты в Туркестанской и Акмолинской областях.

А в ноябре Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов, на котором было решено обратить 525 млрд тенге в пользу государства.

Сообщалось, что комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.