Тонны моркови гниют на складах в Павлодарской области (видео)

В Павлодарской области на складах гниют тонны моркови - местные фермеры не могут сбыть товар. По их словам, рынок заполнил овощ российского производства, передает Astana.tv.

В Павлодарской области гниют тонны моркови - местные фермеры не могут сбыть товар. По их словам, рынок заполнил овощ российского производства. Отечественные бизнесмены могут понести миллиардные убытки.

Никита Запара - фермер в третьем поколении. Семья уже более 50 лет выращивает морковь, лук, капусту. Мужчина признается: такого спада в продажах, как в этом году, не было никогда. Обычно он продавал до 70 тонн моркови в день, сейчас же ему удалось продать лишь 35 тонн за две недели.

"С реализацией большая проблема в этом году. Раньше в день я мог продавать по тонн 60 - грубо говоря, две машины. А в этом году за две недели я продал одну машину… считая то, что я активно ищу покупателя. Мы же разговариваем с покупателем - говорят, российскую морковь завозят… с кем ни поговорим, - "мы взяли в Волгограде морковку, мы взяли в Волгограде морковку". Железнодорожным путем из Волгограда в Алматы доходит спокойно морковка", - говорит Никита Запара.

Всего в последний урожай, говорит фермер, только его предприятие собрало 500 тонн моркови. Сейчас на складе хранится 280 тонн, и часть уже начинает гнить. К слову, на посевную бизнесмен потратил семь миллионов тенге. Уже не надеясь на прибыль, мужчина рассчитывает выйти хотя бы в ноль.

"Обычно я этот склад открываю либо 8 марта, либо 22-го. На праздники. Но в этом году я открыл раньше, потому что вижу такую ситуацию по рынку. Если честно, лучше бы мы осенью продали все. Мне кажется, это было бы гораздо выгоднее. В прошлом году тенге по 90-95 мы продавали - где-то в марте, я имею в виду. А в этом году, сейчас, (по цене - прим. ред.) 70 тенге я не могу продать, не могу клиента найти. Я мог осенью продать по 60-65", - рассказал фермер.

В лучшие времена, говорят специалисты, в день из региона выезжали по 15-20 фур с морковью в Алматы. Сейчас же максимум 8 машин, из них шесть - это "ГАЗели".

"На сегодняшний день официальные службы говорят, что нет запрета на ввоз и вывоз моркови. И в то же время очень большое количество моркови, не знаю, официально, не официально, вошло в пределы Казахстана. Сейчас весь рынок юга занят не нашей морковью. А наша морковь, если сейчас мы не найдем рынок - она просто сгниет. По неофициальным данным, получается, морковь стоит на юге 300 тенге в розницу. У нас она стоит 100-120 тенге в розницу. А оптовая цена у нас всего 60", - говорит председатель СПК "Черноярский" Николай Надыров.

В управлении сельского хозяйства же говорят, - ситуация на рынке такая же, как и в прошлом-позапрошлом годах. Экспорт открыт.

"По официальным данным, запрошенным нами у областной территориальной инспекции, завоза из российской федерации, импорта по Республике Казахстан нет. В целом всего на сегодняшний день порядка трех тысяч тонн завезено. Но здесь, получается, и Китай есть, и другие республики, только России нет. Тот же объем, который на февраль месяц был в прошлом году реализован, так и в этом году реализован", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области Дархан Дощанов.

Всего в этом году павлодарские аграрии собрали порядка 150 тысяч тонн моркови. На складах осталось 38 тысяч. Сейчас чиновники пытаются помочь реализовать эту продукцию. Если это не удастся, убытки составят миллиарды тенге.

Напомним, ранее в январе сообщалось, что в Жамбылской области в этом году уродился хороший урожай сахарной свеклы, однако фермеров это не радует - горы корнеплода лежат у дороги и скоро начнут гнить.

Прошлым летом из-за избытка бахчевых фермеры говорили, что вынуждены скармливать дыни и арбузы скоту. Местный рынок переполнен этой продукцией, а за рубежом спрос резко упал.

А весной фермеры из Тараза были вынуждены бесплатно раздавать лук - продать десятки тонн овоща не удалось, а выбрасывать для крестьян слишком дорого.