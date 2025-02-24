Казахстанка после кражи на 35 млн тенге вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась на рынке

В женской колонии области Абай 46-летняя осужденная заключила брак с мужчиной. Он сделал предложение на первом свидании в колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, женщина отбывает срок за кражу золотых украшений на сумму 35 млн тенге. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.

При беседе с сотрудниками учреждения она рассказала, что у нее есть двое сыновей: старшему 18 лет, а младшему - 11. С бывшим мужем она развелась еще семь лет назад.

Сегодня же она зарегистрировала брак со своим возлюбленным.

"Мы познакомились три года назад на рынке. Год он ко мне присматривался, а потом предложил жить вместе. Когда меня лишили свободы, я подумала, что все, настал конец нашим отношениям, но была приятно удивлена, когда он первый раз приехал на свидание. В тот же день он предложил зарегистрировать брак", - поделилась женщина.

На церемонии заключения брака присутствовала администрация учреждения. Заместитель начальника колонии Анар Сабиева поздравила молодоженов с созданием новой семьи и пожелала им семейного благополучия.

Ранее стало известно, что жительница Алматы познакомилась с мужчиной и завязала с ним близкие отношения. Пара собиралась пожениться, но девушка попала в колонию. Возлюбленный не отвернулся, а, напротив, предложил заключить брак. Мужчина поехал за девушкой в Павлодар, хотя до вердикта суда они были знакомы всего три месяца.

Также женился один из осужденных колонии "Черный беркут". Психологи учреждения заявили, такие положительные изменения пойдут мужчине на пользу.