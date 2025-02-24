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Цветы получила жительница Кокшетау за помощь девочке, которой предложили конфету

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Юлия Ситкевич и начальник управления полиции Кокшетау Нурлыжан Актанов
Награждение Юлии Ситкевич. Фото: ДП Акмолинской области

Полицейские наградили жительницу Кокшетау за активную гражданскую позицию и помощь девочке, которой на улице неизвестный предложил угощение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, перепуганная школьница не растерялась и действовала верно: сразу же подошла к находившейся неподалеку супружеской паре и сообщила о случившемся.

Жительница Кокшетау Юлия Ситкевич проводила малышку до дома, а после сразу же сообщила о происшествии сотрудникам полиции. Неравнодушная горожанка предоставила полицейским видеозапись и подробно рассказала обстоятельства, свидетелем которых стала.

Руководство департамента полиции высоко оценило помощь и активную гражданскую позиции Юлии Ситкевич.

23 февраля по поручению первого руководителя, полковника Нурсултана Мукашева в присутствии личного состава начальник управления полиции Кокшетау Нурлыжан Актанов вручил Юлии благодарственное письмо, цветы, а также поблагодарил за неравнодушие и помощь.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появилось видео из Кокшетау, на котором неизвестный подходит к девочке и о чем-то с ней разговаривает. Кадры взбудоражили пользователей, которые испугались, что ребенка хотели похитить средь бела дня.

Полиция установили личность молодого человека на видеозаписи - им оказался 14-летний подросток. По его словам, какого-либо преступного умысла он не преследовал, а лишь предложил девочке конфету ради шутки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223297-cvety-poluchila-zhitelnica-kokshetau-za-pomoshch-devochke-kotoroy-predlozhili-konfetu/