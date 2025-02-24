Актюбинская семья из 7 человек живет в одной комнате без кухни и санузла

Семья с 5 детьми проживает в комнате площадью 13,5 кв. м. в Актюбинской области. Их все-таки поставили в очередь на жилье из госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по жалобе многодетной семьи на отказ в постановке в очередь на получение жилья рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Актюбинской области.

В сентябре 2024 года казахстанка подала заявление на постановку в очередь для получения жилья из государственного жилищного фонда по категории "многодетные семьи".

"Однако на основании данных электронной базы выявлено, что на имя истца зарегистрирована комната площадью 13,5 кв. м., в связи с чем ее заявление было отклонено", - пояснили в суде.

Суд установил, что семья женщины, состоящая из семи человек (супруг, пятеро несовершеннолетних детей и она сама), проживает в данной комнате.

Площадь жилья составляет всего 13,5 кв. м., а кухня и санузел отсутствуют. Для семи человек доступен лишь общий санузел и душевая, которыми пользуются еще 23 семьи.

"Также установлено, что сама истец и старшая дочь перенесли медицинские операции, а общий доход семьи ниже установленного уровня прожиточного минимума", - уточнили в суде.

В ходе судебного разбирательства истец доказала, что условия проживания ее семьи не соответствуют нормам для полноценной жизни. Санитарно-эпидемиологическое заключение подтвердило, что помещение не соответствует санитарным требованиям.

"В соответствии с Законом РК "О жилищных отношениях" истец как многодетная семья относится к категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Закон также предусматривает, что на каждого человека в семье должно приходиться не менее 15 кв. м. жилой площади", - отметили в суде.

Решением суда иск удовлетворен. Истца включили в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории "многодетные семьи". Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в Атырау семья с шестью несовершеннолетними детьми и двумя квартирами добилась возобновления жилищных выплат, так как площадь их жилья на 7 кв. м. меньше положенного. Она составляет 137,1 кв. м. вместо 144, которые требуются по нормам.

А жителя Актюбинской области исключили из очереди на жилье из-за подаренного его жене старого дома, который находился в аварийном состоянии, а позже был отчужден. Мужчина обратился в суд, который отменил решение жилищной комиссии.

В Семее дочь, сын и бывшая жена горожанина получили квартиры из государственного жилищного фонда, а он сам остался в аварийном доме. Акимат обязали предоставить мужчине, имеющему II группу инвалидности, временное жилье.