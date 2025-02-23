Строители моста оставили часть города без воды в Семее

В Семее мостостроители оборвали линии энергоснабжения насосной станции, оставив правобережье без водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на Abainewskz.

Сегодня около 03:00 на водозаборе "Смычка-1" произошла авария. Подрядная организация, занимающаяся строительством моста, повредила основную и резервную линии энергоснабжения, из-за чего насосные станции водозабора были полностью обесточены, а водоснабжение правого берега, за исключением "затонской" части города, оказалось остановлено.

По информации ГКП "Семей водоканал", аварийная бригада предприятия совместно с бригадой АО "ОЭСК" работала всю ночь и лишь к 07:45 восстановила подачу электроэнергии к водозабору. В настоящее время продолжается наполнение резервуаров, однако процесс идет медленно из-за высокого водопотребления.

В связи с этим до настоящего времени без водоснабжения остаются микрорайон Карагайлы и РСУ - всего 54 многоквартирных и 355 частных жилых домов, а также один объект здравоохранения.

Кроме того, сегодня произошла ещё одна авария на водопроводе по адресу Би Боранбая 45, в связи с чем с 14:30 и до завершения ремонтных работ приостановлено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Би Боранбая, 43, 45, 45а, 45б, 47;

ул. Нагорная, 111, 13а;

ул. Физкультурная, 4а;

военный госпиталь.

Напомним, в конце января часть Бостандыкского района Алматы осталась без тепла и горячей воды - на трубопроводе случилась авария.

А в конце декабря в Алматы произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

Подключать дома к теплу начали на следующий день ранним утром. В аварийной службе объясняли, что повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.