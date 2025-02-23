Японский музыкант влюбился в домбру и приехал в Казахстан (видео)

Музыкант из Японии Акира Такегучи приехал в Алматы, чтобы ознакомиться с культурой Казахстана. Он играет казахские кюи на Арбате, передает 24.kz.

Музыкант из Японии исполняет казахские кюи на алматинском Арбате. Акира Такегучи приехал в Алматы из Страны восходящего солнца, чтобы ознакомиться с культурой Казахстана.

Освоить игру на домбре Акире помогли друзья в Турции. В его репертуаре уже десятки кюев. Корреспонденты издания исполнили давнюю мечту японского домбриста и организовали встречу с его кумиром - известным кюйши и композитором Секеном Турысбековым.

На первый взгляд, Акира Такегучи ничем не отличается от казахских домбристов. Только небольшая надпись на табличке гласит: "Я из Японии. Я очень люблю казахскую культуру".

Впервые с домброй Акира познакомился у друга в Стамбуле, взял несколько уроков и с тех пор не расстается с этим инструментом. Сегодня в его репертуаре более 20 кюев, среди которых "Адай", "Сарыарқа", "Балбырауын".

Мечтой Акиры было встретиться с мастером казахской инструментальной музыки Секеном Турысбековым. Он давно изучает технику его игры через видео в интернете, но всегда хотел увидеть это вживую.

Спустя месяц пребывания в Алматы мечта Акиры не просто осуществилась - он исполнил вместе с кумиром кюй "Толқын".

"Я много раз выступал в Японии, и казахская домбра там вызывает живой интерес. Любовь к музыке не требует перевода. Люди должны чувствовать ее сердцем, ушами. Поэтому нам особенно приятно, что японцы так же увлечены казахской музыкой, ее тонкостью и глубиной", - сказал композитор, кюйши Секен Турысбеков.

Секен Турысбеков дал несколько ценных рекомендаций Акире по игре на домбре. Также он ознакомил японского гостя с Государственным камерным оркестром "Ақ жауын", который специально для него исполнил несколько произведений.

"Мне очень нравится Казахстан. Я бы хотел выучить казахский язык, чтобы глубже понять традиции и культуру. Секен Турысбеков - настоящий профессионал, и я счастлив учиться у него. До этого я исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло все. Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева "Аққу", - рассказал домбрист из Японии Акира Такегучи.

Теперь молодой музыкант из Японии мечтает взять мастер-класс у народной артистки Казахстана Айгуль Улькенбаевой.

Добавим, домбра - казахский национальный музыкальный инструмент. Он стал частью истории народа и его духовной культуры. Домбра и кюи заняли особое место в мировом искусстве.

Домбре минимум 4000 лет, о ее происхождении рассказывают легенды. Подробнее читайте здесь.