Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Японский музыкант влюбился в домбру и приехал в Казахстан (видео)

Опубликовано:

Акира Такегучи
Акира Такегучи. Кадр из видео: 24.kz

Музыкант из Японии Акира Такегучи приехал в Алматы, чтобы ознакомиться с культурой Казахстана. Он играет казахские кюи на Арбате, передает 24.kz.

Музыкант из Японии исполняет казахские кюи на алматинском Арбате. Акира Такегучи приехал в Алматы из Страны восходящего солнца, чтобы ознакомиться с культурой Казахстана.

Освоить игру на домбре Акире помогли друзья в Турции. В его репертуаре уже десятки кюев. Корреспонденты издания исполнили давнюю мечту японского домбриста и организовали встречу с его кумиром - известным кюйши и композитором Секеном Турысбековым.

На первый взгляд, Акира Такегучи ничем не отличается от казахских домбристов. Только небольшая надпись на табличке гласит: "Я из Японии. Я очень люблю казахскую культуру".

Впервые с домброй Акира познакомился у друга в Стамбуле, взял несколько уроков и с тех пор не расстается с этим инструментом. Сегодня в его репертуаре более 20 кюев, среди которых "Адай", "Сарыарқа", "Балбырауын".

Мечтой Акиры было встретиться с мастером казахской инструментальной музыки Секеном Турысбековым. Он давно изучает технику его игры через видео в интернете, но всегда хотел увидеть это вживую.

Спустя месяц пребывания в Алматы мечта Акиры не просто осуществилась - он исполнил вместе с кумиром кюй "Толқын".

"Я много раз выступал в Японии, и казахская домбра там вызывает живой интерес. Любовь к музыке не требует перевода. Люди должны чувствовать ее сердцем, ушами. Поэтому нам особенно приятно, что японцы так же увлечены казахской музыкой, ее тонкостью и глубиной", - сказал композитор, кюйши Секен Турысбеков.

Секен Турысбеков дал несколько ценных рекомендаций Акире по игре на домбре. Также он ознакомил японского гостя с Государственным камерным оркестром "Ақ жауын", который специально для него исполнил несколько произведений.

"Мне очень нравится Казахстан. Я бы хотел выучить казахский язык, чтобы глубже понять традиции и культуру. Секен Турысбеков - настоящий профессионал, и я счастлив учиться у него. До этого я исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло все. Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева "Аққу", - рассказал домбрист из Японии Акира Такегучи.

Теперь молодой музыкант из Японии мечтает взять мастер-класс у народной артистки Казахстана Айгуль Улькенбаевой.

Добавим, домбра - казахский национальный музыкальный инструмент. Он стал частью истории народа и его духовной культуры. Домбра и кюи заняли особое место в мировом искусстве.

Домбре минимум 4000 лет, о ее происхождении рассказывают легенды. Подробнее читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223006-yaponskiy-muzykant-vlyubilsya-v-dombru-i-priehal-v-kazahstan-video/