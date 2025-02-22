Казахстанцев предупредили о непогоде 23 февраля

На завтра, 23 февраля, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидаются туман и гололед. В Актюбинской области прогнозируются снегопады, местами сильные, низовая метель и порывистый ветер до 20 м/с. Схожие погодные условия ожидаются в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Атырауской областях.

В Алматинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются туман, гололед и сильный ветер с порывами до 23 м/с.

В Жамбылской области в горных районах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед.

На западе Карагандинской и Улытауской областей возможны осадки, низовая метель и гололед. В Мангистауской области прогнозируется туман и гололедица на дорогах.

В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидаются метель и сильные порывы ветра.

Спасательные службы рекомендуют жителям соблюдать осторожность, избегать дальних поездок и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.