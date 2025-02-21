Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какой закон примут, тот и будем реализовывать": в Минэкологии об усыплении бродячих животных

Опубликовано:

Стая собак
Стая собак. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев в СЦК высказался касательно поправок по эвтаназии бродячих животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуркен Шарбиев напомнил, что закон, предусматривающий внедрение принципа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" (ОСВВ), был принят в 2021 году и начал реализовываться с 2022 года.

"Но статистика говорит о том, что все-таки (число - прим. ред.) укусов собак, и особенно бродячих, увеличивается, даже больше, чем до реализации закона, соответственно, очень было много сигналов, в СМИ в том числе. Были даже смертельные случаи.

Соответственно, депутатами инициированы эти поправки, чтобы без выпуска, то есть отлов, стерилизация и вакцинация, без выпуска. И с гуманным умерщвлением", - отметил вице-министр.

По его словам, законопроект на стадии рассмотрения.

"Рассматривается только гуманное умерщвление, то есть усыпление. Как это во всем мире и делается. Министерство данный вопрос рассматривало и анализировало зарубежный опыт, в основном большинство стран на начальном этапе внедряли принцип ОСВВ и в последующем перешли на безвозвратный отлов.

Кое-где в странах проводится безвозвратный отлов, но содержание до естественной смерти собак, а где-то ведется умерщвление гуманным способом, то есть усыплением посредством укола.

В парламенте закон обсуждается. Какой закон примут, тот мы и будем реализовывать. Но зарубежный опыт показывает, что развитые страны, та же Турция в прошлом году - отказались от выпуска собак и перешли к безвозвратному отлову", - заявил спикер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222817-kakoy-zakon-primut-tot-i-budem-realizovyvat-v-minekologii-ob-usyplenii-brodyachih-zhivotnyh/