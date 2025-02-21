"Какой закон примут, тот и будем реализовывать": в Минэкологии об усыплении бродячих животных

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев в СЦК высказался касательно поправок по эвтаназии бродячих животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуркен Шарбиев напомнил, что закон, предусматривающий внедрение принципа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" (ОСВВ), был принят в 2021 году и начал реализовываться с 2022 года.

"Но статистика говорит о том, что все-таки (число - прим. ред.) укусов собак, и особенно бродячих, увеличивается, даже больше, чем до реализации закона, соответственно, очень было много сигналов, в СМИ в том числе. Были даже смертельные случаи.

Соответственно, депутатами инициированы эти поправки, чтобы без выпуска, то есть отлов, стерилизация и вакцинация, без выпуска. И с гуманным умерщвлением", - отметил вице-министр.

По его словам, законопроект на стадии рассмотрения.

"Рассматривается только гуманное умерщвление, то есть усыпление. Как это во всем мире и делается. Министерство данный вопрос рассматривало и анализировало зарубежный опыт, в основном большинство стран на начальном этапе внедряли принцип ОСВВ и в последующем перешли на безвозвратный отлов.

Кое-где в странах проводится безвозвратный отлов, но содержание до естественной смерти собак, а где-то ведется умерщвление гуманным способом, то есть усыплением посредством укола.

В парламенте закон обсуждается. Какой закон примут, тот мы и будем реализовывать. Но зарубежный опыт показывает, что развитые страны, та же Турция в прошлом году - отказались от выпуска собак и перешли к безвозвратному отлову", - заявил спикер.