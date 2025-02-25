400 камер планируют установить на кладбищах в Алматы

Управление цифровизации Алматы намерено потратить 582 млн тенге на установку 400 камер на кладбищах города. Такое объявление появилось на портале госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно опубликованной на госзакупках информации, сумма будет растянута на три года, в год планируется тратить по 194 млн тенге. Кроме самих камер, поставщик должен предоставить и другие услуги, касающиеся видеонаблюдения.

Отмечается, что поставщик должен поэтапно организовать систему видеонаблюдения, разместить все необходимое оборудование - видеокамеры, телекоммуникационные шкафы, видеорегистраторы и так далее.

"Поставщик должен произвести размещение видеокамер в количестве не менее 400 единиц (скоростные поворотные уличного исполнения – 137 ед.; стационарные, уличного исполнения – 263 ед.)", - говорится в документации к объявлению.

Также в документации отмечается, что запись должна вестись круглосуточно, с указанием номера камеры, имени, даты и времени. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

Установленное и подключенное оборудование должно передавать данные с видеокамер в Центр обработки данных Единой системы видеомониторинга Алматы. Архив должен храниться не менее 30 суток.

Между тем, в Управлении цифровизации Алматы на запрос корреспондента NUR.KZ рассказали о том, что камеры помогут избежать кражи и порчи имущества.

"Основной целью установки видеокамер на кладбищах может быть повышение уровня безопасности, предотвращение правонарушений, таких как кражи или порча имущества, а также обеспечение порядка на территории мест захоронения.

Системы видеонаблюдения могут способствовать улучшению контроля за действиями посетителей, соблюдению норм и правил поведения на кладбищах. Видеонаблюдение может также способствовать комфортному и безопасному посещению кладбищ гражданами", - говорится в ответе ведомства.

В приложенной в ответе таблице приведен перечень кладбищ, где будут установлены камеры. Всего указаны 70 объектов, среди которых Центральное, Бурундайское кладбища, Кенсай и многие другие. Многие из них являются закрытыми.

К слову, камеры будут установлены на погостах впервые - согласно информации управления, на территории указанных кладбищ камеры видеонаблюдения в настоящее время не установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы тестируют новые камеры "Сергек", которые способны выявлять нарушения правил парковки, в том числе вторым рядом.