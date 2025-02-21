Ночная "пробежка" индийского дикобраза попала на видео в горах Алматы

В Аксайском ущелье на камеру телефона зафиксировали индийского дикобраза - он попал в кадр во время ночного рейда специалистов Иле-Алатауского нацпарка, передает NUR.KZ.

"Впервые индийский дикобраз, занесенный в Красную книгу РК, был зафиксирован на мобильный телефон. Как правило, жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи", - отмечается в посте под видео в Instagram-аккаунте нацпарка.

Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала 16 февраля, во время ночного рейда. Отмечается, что работа по мониторингу индийского дикобраза продолжается.

"Мы просим посетителей парка не превышать скорость, когда едете за рулем в горном ущелье. Поскольку это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля", - добавили в нацпарке.

Добавим, что индийский дикобраз входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Казахстана.

Согласно информации на сайте Красной книги РК, дикобраз - зверь оседлый и очень привязан к своим норам. В бесснежный период года активен лишь в темное время суток, зимой иногда кормится и днем. В зимнюю спячку не впадает, однако в это время года активность его снижается. Дикобраз размножается один раз в год, у них рождается 3-4 детеныша. Питается это животное наземными и подземными частями диких и культурных растений, а зимой его пища состоит из коры деревьев и кустарников.

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