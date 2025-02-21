Родившийся на раннем сроке с кровоизлиянием в мозг мальчик нуждается в дорогостоящем лечении в Астане
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12-летний Ернур из Астаны страдает ДЦП. Он родился на раннем сроке беременности и получил кровоизлияние в мозг. Сейчас мама пытается поставить сына на ноги, но на это нужны деньги, передает NUR.KZ.
Ернур родился на 32 неделе беременности с весом чуть более 2 кг. Из-за преждевременного отхождения околоплодных вод ребенок пять дней провел в утробе без вод, вследствие чего, говорит Молдир Туткабекова, мама мальчика, произошло внутриутробное кровоизлияние в мозг.
Менее чем через год ребенку поставили диагноз "ДЦП". Родители начали реабилитационное лечение.
"Ернур до 1,5 лет не держал голову, не ползал, не сидел, не ходил. С того момента, как поставили диагноз ДЦП, мы ежемесячно получаем курсы массажа, растяжки, ЛФК, мануальной терапии, медикаментозное лечение по назначению невропатолога и так далее. На ежемесячные курсы лечения уходит немалая сумма денег.
На сегодня у сына положительная динамика. Он держит голову, но не ползает, стал самостоятельно сидеть и ходить с помощью ходунков. Сам себя не обслуживает. Интеллект у него сохранен. Говорит и просит, что нужно ему. Сейчас он учится в 6 классе, обучается на дому", - делится Молдир.
Она говорит, что в мае в Астану приедут врачи из Китая, Молдир надеется, что сыну удастся пройти лечение у них. Это, по ее словам, поможет мальчику научиться обслуживать себя самому.
Однако на реабилитацию требуется 3 млн тенге. Молдир просит всех неравнодушных помочь ее сыну в борьбе за здоровье.
Реквизиты:
Halyk: 4003 0351 1662 6065
Kaspi: 4400 4302 0996 3674
Туткабекова Молдир Булатовна, мама
Тел.: +77003286492 (WhatsApp)
Instagram: @ernur_champion
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222675-rodivshiysya-na-rannem-sroke-s-krovoizliyaniem-v-mozg-malchik-nuzhdaetsya-v-dorogostoyashchem-lechenii-v-astane/