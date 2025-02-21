Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Родившийся на раннем сроке с кровоизлиянием в мозг мальчик нуждается в дорогостоящем лечении в Астане

Опубликовано:

Ернур с мамой
Ернур с мамой. Фото: из личного архива

12-летний Ернур из Астаны страдает ДЦП. Он родился на раннем сроке беременности и получил кровоизлияние в мозг. Сейчас мама пытается поставить сына на ноги, но на это нужны деньги, передает NUR.KZ.

Ернур родился на 32 неделе беременности с весом чуть более 2 кг. Из-за преждевременного отхождения околоплодных вод ребенок пять дней провел в утробе без вод, вследствие чего, говорит Молдир Туткабекова, мама мальчика, произошло внутриутробное кровоизлияние в мозг.

Менее чем через год ребенку поставили диагноз "ДЦП". Родители начали реабилитационное лечение.

"Ернур до 1,5 лет не держал голову, не ползал, не сидел, не ходил. С того момента, как поставили диагноз ДЦП, мы ежемесячно получаем курсы массажа, растяжки, ЛФК, мануальной терапии, медикаментозное лечение по назначению невропатолога и так далее. На ежемесячные курсы лечения уходит немалая сумма денег.

На сегодня у сына положительная динамика. Он держит голову, но не ползает, стал самостоятельно сидеть и ходить с помощью ходунков. Сам себя не обслуживает. Интеллект у него сохранен. Говорит и просит, что нужно ему. Сейчас он учится в 6 классе, обучается на дому", - делится Молдир.

Она говорит, что в мае в Астану приедут врачи из Китая, Молдир надеется, что сыну удастся пройти лечение у них. Это, по ее словам, поможет мальчику научиться обслуживать себя самому.

Однако на реабилитацию требуется 3 млн тенге. Молдир просит всех неравнодушных помочь ее сыну в борьбе за здоровье.

Реквизиты:

Halyk: 4003 0351 1662 6065

Kaspi: 4400 4302 0996 3674

Туткабекова Молдир Булатовна, мама

Тел.: +77003286492 (WhatsApp)

Instagram: @ernur_champion

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222675-rodivshiysya-na-rannem-sroke-s-krovoizliyaniem-v-mozg-malchik-nuzhdaetsya-v-dorogostoyashchem-lechenii-v-astane/