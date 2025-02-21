Родившийся на раннем сроке с кровоизлиянием в мозг мальчик нуждается в дорогостоящем лечении в Астане

12-летний Ернур из Астаны страдает ДЦП. Он родился на раннем сроке беременности и получил кровоизлияние в мозг. Сейчас мама пытается поставить сына на ноги, но на это нужны деньги, передает NUR.KZ.

Ернур родился на 32 неделе беременности с весом чуть более 2 кг. Из-за преждевременного отхождения околоплодных вод ребенок пять дней провел в утробе без вод, вследствие чего, говорит Молдир Туткабекова, мама мальчика, произошло внутриутробное кровоизлияние в мозг.

Менее чем через год ребенку поставили диагноз "ДЦП". Родители начали реабилитационное лечение.

"Ернур до 1,5 лет не держал голову, не ползал, не сидел, не ходил. С того момента, как поставили диагноз ДЦП, мы ежемесячно получаем курсы массажа, растяжки, ЛФК, мануальной терапии, медикаментозное лечение по назначению невропатолога и так далее. На ежемесячные курсы лечения уходит немалая сумма денег.

На сегодня у сына положительная динамика. Он держит голову, но не ползает, стал самостоятельно сидеть и ходить с помощью ходунков. Сам себя не обслуживает. Интеллект у него сохранен. Говорит и просит, что нужно ему. Сейчас он учится в 6 классе, обучается на дому", - делится Молдир.

Она говорит, что в мае в Астану приедут врачи из Китая, Молдир надеется, что сыну удастся пройти лечение у них. Это, по ее словам, поможет мальчику научиться обслуживать себя самому.

Однако на реабилитацию требуется 3 млн тенге. Молдир просит всех неравнодушных помочь ее сыну в борьбе за здоровье.

Реквизиты:

Halyk: 4003 0351 1662 6065

Kaspi: 4400 4302 0996 3674

Туткабекова Молдир Булатовна, мама

Тел.: +77003286492 (WhatsApp)

Instagram: @ernur_champion