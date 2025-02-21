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Заплатили миллионы: десятки казахстанцев винят турфирму в Алматы в срыве хаджа

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Мужчина молится в Мекке
Мекка. Фото: Zurijeta/Getty Images

70 паломников из Алматы и Шымкента отдали миллионы тенге и не могут попасть на хадж - турфирма объявила себя банкротом, передает сайт телеканала КТК.

Еще 60 человек, которые все-таки попали в Саудовскую Аравию, теперь не могут вернуться на родину, потому что им не предоставили обратных билетов.

Паломники уже неделю ожидают вылета к святым местам, но хадж отменился.

"Они воспользовались нашим доверием и обманули. До сегодняшнего дня мы им верили. Мне эту путевку подарили дети. Я приехала в Алматы из Кордая и должна была улететь 17 февраля. А вчера мне сказали, что компания объявила себя банкротом, поэтому путешествие отменяется", - возмутилась Ляззат Темирова.

По словам клиентов, на рекламу данной фирмы они наткнулись в соцсетях, и их привлекли низкие цены, а сомнения развеяли отзывы под постами.

"Заранее покупала, за два месяца. В ноябре купила, получается. Но за пять дней до вылета они мне говорят: "Давайте перенесем на другую дату либо сделаем возврат". Но на перенос я не согласилась. Приехала в офис, написала заявление на возврат. В тот момент мне 500 тысяч сразу вернули. И они составили медиативное соглашение о том, что сделают возврат с 25 января по 1 февраля. Но по этому соглашению ничего не было сделано", - заявила Аида Айтхожина, которая приобрела сразу пять путевок.

Отмечается, что среди пострадавших есть и такие, кто попал в Саудовскую Аравию, однако вернуться на родину не может - у них нет обратных билетов.

В турфирме заверили, казахстанцев не бросят и отправят билеты в ближайшие дни.

"Компания давно работает в минус. Этот минус может образоваться по разным причинам. И последние причины - это вот то, что у нас в январе отменились практически все жесткие блоки, примерно с конца декабря по весь январь. Поскольку идет отмена, все слышат это. Кому-то успеваем возвращать, кому-то не успеваем возвращать. Почему не успеваем возвращать - потому что запаса денег не хватает. Как только нарушается система, в таких компаниях начинаются большие проблемы", - заявил учредитель компании Адильбек Тургунбаев.

Известно, что туроператор пригласил медиатора, чтобы заключить соглашения с теми, чьи поездки отменились.

Несогласных с возвратом пообещали отправить через компанию-партнера, остальным собираются вернуть деньги - так заявил директор.

Возврата ждут 70 человек из Алматы и Шымкента.

В турфирме заявили, что должны около 40 млн тенге - рассчитаться с клиентами в компании пообещали за три недели.

Несостоявшиеся паломники ждать больше не хотят и намерены написать коллективное заявление в полицию.

Источник: КТК

Отметим, недавно МВД Казахстана обратилось с предупреждением к казахстанцам, планирующим совершить паломничество в Мекку через турфирмы.

Правоохранители предупредили граждан о рисках, связанных с мошенничеством при организации умры и хаджа через турфирмы. Казахстанцев призывают быть внимательным при выборе компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, полицейские дали некоторые рекомендации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222592-zaplatili-milliony-desyatki-kazahstancev-vinyat-turfirmu-v-almaty-v-sryve-hadzha/